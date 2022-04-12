https://ria.ru/20220412/golod-1783140268.html

Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде

Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:56

2022-04-12T15:56

2022-04-12T16:17

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает."Надо немножко времени, когда мир начнет голодать. Они поймут, что без удобрений урожая не бывает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html

белоруссия

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Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, в мире