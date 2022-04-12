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Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:56
2022-04-12T16:17
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает."Надо немножко времени, когда мир начнет голодать. Они поймут, что без удобрений урожая не бывает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
15:56 12.04.2022 (обновлено: 16:17 12.04.2022)
 
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде

Президент Белоруссии Лукашенко напомнил об удобрениях на фоне прогнозируемого голода

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает.
"Надо немножко времени, когда мир начнет голодать. Они поймут, что без удобрений урожая не бывает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
01:20
Эксперт назвал страны, которым угрожает голод без зерна из России
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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