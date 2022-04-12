https://ria.ru/20220412/golod-1783140268.html
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:56
2022-04-12T15:56
2022-04-12T16:17
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо немного времени, чтобы мир начал голодать - без удобрений урожая не бывает."Надо немножко времени, когда мир начнет голодать. Они поймут, что без удобрений урожая не бывает", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
15:56 12.04.2022 (обновлено: 16:17 12.04.2022)
Лукашенко высказался о прогнозируемом голоде
Президент Белоруссии Лукашенко напомнил об удобрениях на фоне прогнозируемого голода