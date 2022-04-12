https://ria.ru/20220412/gazifikatsiya-1783162785.html

Уровень газификации в Челябинской области достигнет 90% к 2035 году

Уровень газификации в Челябинской области достигнет 90% к 2035 году - РИА Новости, 12.04.2022

Уровень газификации в Челябинской области достигнет 90% к 2035 году

Уровень газификации в Челябинской области к 2035 году достигнет 90%, так, в текущем году регион направил 1 миллиард рублей на строительство 42 объектов... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:17

2022-04-12T17:17

2022-04-12T17:45

экономика

александр новак

алексей текслер

челябинская область

россия

челябинскгоргаз

газпром

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр – РИА Новости. Уровень газификации в Челябинской области к 2035 году достигнет 90%, так, в текущем году регион направил 1 миллиард рублей на строительство 42 объектов газификации, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер. Алексей Текслер и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе перспективы развития ТЭК и газификации."Уровень газификации региона природным газом составляет чуть более 76%. К 2035 году планируется достигнуть показателя 90%. Текслер подчеркнул, что в 2022 году выделен 1 миллиард рублей на строительство 42 объектов газификации протяженностью более 400 километров", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.По словам губернатора, в регионе 87 593 домовладения вошли в план-график догазификации, на сегодняшний день подано 32 815 заявок.Также в ходе встречи обсудили потенциальные проблемы, которые в регионах могут влиять на темпы реализации программы догазификации. Так, глава региона отметил, что многие субъекты сталкиваются с дефицитом пропускной способности газораспределительных станций. "Проблема развития систем газоснабжения требует комплексного и своевременного решения, так как дефицит пропускной способности ГРС ставит под угрозу не только выполнение программы догазификации, но и развитие региона в целом", – цитирует пресс-служба слова Текслера.По данным пресс-службы, вопрос дефицита пропускной способности ГРС Новак взял на особый контроль.Как отметил гендиректор АО "Газпром газораспределение Челябинск" и АО "Челябинскгоргаз" Владимир Серадский, на сегодняшний день в регионе выполняются все необходимые работы в рамках программы догазификации. "Компании "Газпром газораспределение Челябинск" и "Челябинскгоргаз" в рамках догазификации подключили к газу 1400 домов. Газопроводы подведены к двум с половиной тысячам домовладений. Если же говорить о количестве поступивших заявок, то их от жителей Южного Урала поступило свыше 24 тысяч, только по итогам первого квартала этого года поступило 6800 заявок на догазификацию", - сказал он журналистам.По словам начальника отдела топлива и газоснабжения министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Максима Корнеева, несмотря на то, что цены на материалы и оборудование в среднем выросли на 40%, программа догазификации будет выполнена в установленные сроки. "На фоне остальных регионов нам сложно выглядеть плохо, во-первых, надо учитывать потенциал догазификации, который у нас есть. По последним данным нашего плана-графика, это 87 тысяч объектов. Во-вторых, началась весна, стройка переходит в активную фазу, значит, мы увеличим темпы. Сегодня заключено более 13 тысяч договоров, до границ участка исполнено около 3 тысяч подключений", – пояснил он журналистам.Как сообщалось, в текущем году ожидается подключение к газоснабжению более 21 тысячи домовладений в регионе. Также, как сообщал ранее глава региона, в области увеличено число льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на установку внутридомового газового оборудования. Мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку и установку газового оборудования.

https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782467937.html

https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр новак, алексей текслер, челябинская область, россия, челябинскгоргаз, газпром