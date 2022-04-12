https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783151470.html

Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции

Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции - РИА Новости, 12.04.2022

Макрон поддержал идею семилетнего президентского срока во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею о семилетнем президентском сроке; при этом глава государства добавил, что народ должен решать,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:29

2022-04-12T16:29

2022-04-12T17:07

эммануэль макрон

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею о семилетнем президентском сроке; при этом глава государства добавил, что народ должен решать, сможет ли одно и то же лицо переизбираться на этот же период."Да, я скорее поддерживаю семилетний срок", - сказал Макрон, который во вторник находится с поездкой в Эльзасе. Трансляцию вел телеканал BFMTV. Сможет ли одно и то же лицо переизбираться на тот же период, должен решать народ, отметил французский лидер. В настоящее время президент Франции избирается прямым голосованием на пять лет. Одно и то же лицо не занимать президентский пост более двух сроков подряд.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

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Кирилл Волков

эммануэль макрон, в мире, франция, выборы президента франции — 2022