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На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках

На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках - РИА Новости, 12.04.2022

На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках

Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников, освободившиеся полтора миллиона рублей направили в резервный фонд Камчатского края, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:03

2022-04-12T02:03

2022-04-12T02:03

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников, освободившиеся полтора миллиона рублей направили в резервный фонд Камчатского края, сообщили в пресс-службе региона."Оптимизация расходов краевого бюджета проводилась по ряду направлений неприоритетных расходов краевого бюджета, в частности расходов на содержание органов государственной власти Камчатского края. Так, были сокращены расходы на оплату труда, командировки, материальное обеспечение чиновников и т. д", — сказали в правительстве.С учетом пополнения объем фонда составит 2 млрд 570 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

камчатский край

петропавловск-камчатский

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камчатский край, петропавловск-камчатский, общество