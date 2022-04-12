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На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках - РИА Новости, 12.04.2022
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На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках
На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках - РИА Новости, 12.04.2022
На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках
Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников, освободившиеся полтора миллиона рублей направили в резервный фонд Камчатского края, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:03
2022-04-12T02:03
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников, освободившиеся полтора миллиона рублей направили в резервный фонд Камчатского края, сообщили в пресс-службе региона."Оптимизация расходов краевого бюджета проводилась по ряду направлений неприоритетных расходов краевого бюджета, в частности расходов на содержание органов государственной власти Камчатского края. Так, были сокращены расходы на оплату труда, командировки, материальное обеспечение чиновников и т. д", — сказали в правительстве.С учетом пополнения объем фонда составит 2 млрд 570 млн рублей, уточнили в пресс-службе.
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камчатский край, петропавловск-камчатский, общество
02:03 12.04.2022
 
На Камчатке решили пополнить резервный фонд за счет экономии на чиновниках

Резервный фонд Камчатки пополнили на полтора миллиона рублей, сэкономленных на чиновниках

© РИА Новости / Алексей ФилипповПетропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Власти Камчатки оптимизировали расходы на содержание чиновников, освободившиеся полтора миллиона рублей направили в резервный фонд Камчатского края, сообщили в пресс-службе региона.
"Оптимизация расходов краевого бюджета проводилась по ряду направлений неприоритетных расходов краевого бюджета, в частности расходов на содержание органов государственной власти Камчатского края. Так, были сокращены расходы на оплату труда, командировки, материальное обеспечение чиновников и т. д", — сказали в правительстве.
С учетом пополнения объем фонда составит 2 млрд 570 млн рублей, уточнили в пресс-службе.
 
Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
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