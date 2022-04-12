17:20 12.04.2022 (обновлено: 17:21 12.04.2022)
Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам
Российские компании из-за санкций столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам
Графики фондовых индексов. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются.
Так, золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова по техническим причинам не смогла выплатить проценты по еврооблигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Компания 9 апреля должна была выплатить купон в размере 8,25 миллиона долларов, но не смогла это сделать из-за технических проблем, возникших у эмитента и его поручителей в процессе платежа на счет основного платежного агента.
"Северсталь", основной бенефициар которой также Мордашов, ранее просрочила выплату купона по выпуску еврооблигаций объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.
Об аналогичных трудностях сообщили РЖД, чьи кредиторы не получили причитающиеся выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. Так, компания 12 марта перечислила выплату по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков по выпуску на 250 миллионов франков банку-агенту для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций, однако в результате санкций средства были заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании.
Схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям РЖД на 650 миллионов фунтов стерлингов. Компания 23 марта направила держателям облигаций 23,4 миллиона фунтов стерлингов через Deutsche Bank, но банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций.
С техническими сложностями при выплате купона по долларовым бондам столкнулась "Алроса" из-за попадания в санкционные списки. Компания 9 апреля должна была выплатить купон на 11,625 миллиона долларов по евробондам объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Блокирующие санкции США в совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании делают технически невозможным надлежащее исполнение обязательств по облигациям, сообщила компания.
Кроме того, "Алроса" получила уведомление от Ирландской фондовой биржи о прекращении с 12 апреля листинга еврооблигаций компании.
Из-за санкционных ограничений были заблокированы платежным агентом средства "Русгидро" в счет выплаты купонного дохода по выпуску еврооблигаций. The Bank of New York Mellon (London Branch) заблокировал денежные средства в сумме 812,5 миллиона рублей в соответствии с санкционными ограничениями и не перечислил держателям еврооблигаций с погашением в 2022 году.
СУЭК сообщал, что не смог в марте вовремя выплатить купон по еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году на сумму 8,438 миллиона долларов, так как платеж был приостановлен главным платежным агентом (Citibank, лондонский филиал).
Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции США, приостановил начисление процентов по двум выпускам вечных еврооблигаций, а ещё по двум - приостановит выплаты. В силу санкционных ограничений США и других стран, а также ответных ограничений со стороны РФ банк не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов, пояснял банк.
Российские компании не могут провести выплаты не только по евробондам. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в марте сообщал о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам. Компания связала блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС.