Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам

Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам - РИА Новости, 12.04.2022

Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам

Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:20

2022-04-12T17:20

2022-04-12T17:21

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются.Так, золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова по техническим причинам не смогла выплатить проценты по еврооблигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Компания 9 апреля должна была выплатить купон в размере 8,25 миллиона долларов, но не смогла это сделать из-за технических проблем, возникших у эмитента и его поручителей в процессе платежа на счет основного платежного агента."Северсталь", основной бенефициар которой также Мордашов, ранее просрочила выплату купона по выпуску еврооблигаций объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.Об аналогичных трудностях сообщили РЖД, чьи кредиторы не получили причитающиеся выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. Так, компания 12 марта перечислила выплату по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков по выпуску на 250 миллионов франков банку-агенту для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций, однако в результате санкций средства были заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании.Схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям РЖД на 650 миллионов фунтов стерлингов. Компания 23 марта направила держателям облигаций 23,4 миллиона фунтов стерлингов через Deutsche Bank, но банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций.С техническими сложностями при выплате купона по долларовым бондам столкнулась "Алроса" из-за попадания в санкционные списки. Компания 9 апреля должна была выплатить купон на 11,625 миллиона долларов по евробондам объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Блокирующие санкции США в совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании делают технически невозможным надлежащее исполнение обязательств по облигациям, сообщила компания.Кроме того, "Алроса" получила уведомление от Ирландской фондовой биржи о прекращении с 12 апреля листинга еврооблигаций компании.Из-за санкционных ограничений были заблокированы платежным агентом средства "Русгидро" в счет выплаты купонного дохода по выпуску еврооблигаций. The Bank of New York Mellon (London Branch) заблокировал денежные средства в сумме 812,5 миллиона рублей в соответствии с санкционными ограничениями и не перечислил держателям еврооблигаций с погашением в 2022 году.СУЭК сообщал, что не смог в марте вовремя выплатить купон по еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году на сумму 8,438 миллиона долларов, так как платеж был приостановлен главным платежным агентом (Citibank, лондонский филиал).Также в марте ЧТПЗ сообщал о блокировке банком-корреспондентом (Citibank, Нью-Йорк) выплаты по купону на сумму 6,75 миллиона долларов по евробондам объемом 300 миллионов долларов с погашением в 2024 году.Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции США, приостановил начисление процентов по двум выпускам вечных еврооблигаций, а ещё по двум - приостановит выплаты. В силу санкционных ограничений США и других стран, а также ответных ограничений со стороны РФ банк не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов, пояснял банк.Российские компании не могут провести выплаты не только по евробондам. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в марте сообщал о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам. Компания связала блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС.

