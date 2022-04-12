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Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам - РИА Новости, 12.04.2022
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Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам
Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам - РИА Новости, 12.04.2022
Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам
Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:20
2022-04-12T17:21
экономика
россия
nordgold
ржд
алексей мордашов
северсталь (металлургическая компания)
citibank n.a.
сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются.Так, золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова по техническим причинам не смогла выплатить проценты по еврооблигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Компания 9 апреля должна была выплатить купон в размере 8,25 миллиона долларов, но не смогла это сделать из-за технических проблем, возникших у эмитента и его поручителей в процессе платежа на счет основного платежного агента."Северсталь", основной бенефициар которой также Мордашов, ранее просрочила выплату купона по выпуску еврооблигаций объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.Об аналогичных трудностях сообщили РЖД, чьи кредиторы не получили причитающиеся выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. Так, компания 12 марта перечислила выплату по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков по выпуску на 250 миллионов франков банку-агенту для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций, однако в результате санкций средства были заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании.Схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям РЖД на 650 миллионов фунтов стерлингов. Компания 23 марта направила держателям облигаций 23,4 миллиона фунтов стерлингов через Deutsche Bank, но банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций.С техническими сложностями при выплате купона по долларовым бондам столкнулась "Алроса" из-за попадания в санкционные списки. Компания 9 апреля должна была выплатить купон на 11,625 миллиона долларов по евробондам объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Блокирующие санкции США в совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании делают технически невозможным надлежащее исполнение обязательств по облигациям, сообщила компания.Кроме того, "Алроса" получила уведомление от Ирландской фондовой биржи о прекращении с 12 апреля листинга еврооблигаций компании.Из-за санкционных ограничений были заблокированы платежным агентом средства "Русгидро" в счет выплаты купонного дохода по выпуску еврооблигаций. The Bank of New York Mellon (London Branch) заблокировал денежные средства в сумме 812,5 миллиона рублей в соответствии с санкционными ограничениями и не перечислил держателям еврооблигаций с погашением в 2022 году.СУЭК сообщал, что не смог в марте вовремя выплатить купон по еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году на сумму 8,438 миллиона долларов, так как платеж был приостановлен главным платежным агентом (Citibank, лондонский филиал).Также в марте ЧТПЗ сообщал о блокировке банком-корреспондентом (Citibank, Нью-Йорк) выплаты по купону на сумму 6,75 миллиона долларов по евробондам объемом 300 миллионов долларов с погашением в 2024 году.Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции США, приостановил начисление процентов по двум выпускам вечных еврооблигаций, а ещё по двум - приостановит выплаты. В силу санкционных ограничений США и других стран, а также ответных ограничений со стороны РФ банк не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов, пояснял банк.Российские компании не могут провести выплаты не только по евробондам. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в марте сообщал о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам. Компания связала блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС.
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экономика, россия, nordgold, ржд, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания), citibank n.a., сша, великобритания, deutsche bank , дмитрий мазепин, совкомбанк, алроса, сибирская угольная энергетическая компания, русгидро, чтпз (группа), уралкалий, евробонды
17:20 12.04.2022 (обновлено: 17:21 12.04.2022)
 
Российские компании столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам

Российские компании из-за санкций столкнулись с трудностями при выплатах по евробондам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГрафики фондовых индексов
Графики фондовых индексов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ряд российских компаний сообщили о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются.
Так, золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова по техническим причинам не смогла выплатить проценты по еврооблигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Компания 9 апреля должна была выплатить купон в размере 8,25 миллиона долларов, но не смогла это сделать из-за технических проблем, возникших у эмитента и его поручителей в процессе платежа на счет основного платежного агента.
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"Северсталь", основной бенефициар которой также Мордашов, ранее просрочила выплату купона по выпуску еврооблигаций объемом 800 миллионов долларов с погашением в 2024 году после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank. Всего по купону предстояло выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.
Об аналогичных трудностях сообщили РЖД, чьи кредиторы не получили причитающиеся выплаты из-за действий финансовых институтов-посредников. Так, компания 12 марта перечислила выплату по купону в размере 2,1 миллиона швейцарских франков по выпуску на 250 миллионов франков банку-агенту для дальнейшего зачисления держателям еврооблигаций, однако в результате санкций средства были заморожены и так и не поступили на счета кредиторов компании.
Схожая ситуация возникла с выплатой купона по еврооблигациям РЖД на 650 миллионов фунтов стерлингов. Компания 23 марта направила держателям облигаций 23,4 миллиона фунтов стерлингов через Deutsche Bank, но банк, уже получив средства, сообщил о невозможности произвести выплаты из-за санкций.
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С техническими сложностями при выплате купона по долларовым бондам столкнулась "Алроса" из-за попадания в санкционные списки. Компания 9 апреля должна была выплатить купон на 11,625 миллиона долларов по евробондам объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2024 году. Блокирующие санкции США в совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании делают технически невозможным надлежащее исполнение обязательств по облигациям, сообщила компания.
Кроме того, "Алроса" получила уведомление от Ирландской фондовой биржи о прекращении с 12 апреля листинга еврооблигаций компании.
Из-за санкционных ограничений были заблокированы платежным агентом средства "Русгидро" в счет выплаты купонного дохода по выпуску еврооблигаций. The Bank of New York Mellon (London Branch) заблокировал денежные средства в сумме 812,5 миллиона рублей в соответствии с санкционными ограничениями и не перечислил держателям еврооблигаций с погашением в 2022 году.
СУЭК сообщал, что не смог в марте вовремя выплатить купон по еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году на сумму 8,438 миллиона долларов, так как платеж был приостановлен главным платежным агентом (Citibank, лондонский филиал).
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Также в марте ЧТПЗ сообщал о блокировке банком-корреспондентом (Citibank, Нью-Йорк) выплаты по купону на сумму 6,75 миллиона долларов по евробондам объемом 300 миллионов долларов с погашением в 2024 году.
Совкомбанк, подпавший под блокирующие санкции США, приостановил начисление процентов по двум выпускам вечных еврооблигаций, а ещё по двум - приостановит выплаты. В силу санкционных ограничений США и других стран, а также ответных ограничений со стороны РФ банк не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания займов, пояснял банк.
Российские компании не могут провести выплаты не только по евробондам. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, в марте сообщал о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам. Компания связала блокировку платежа с включением Дмитрия Мазепина, являвшегося контролирующим лицом "Уралкалия", в санкционные списки ЕС.
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ЭкономикаРоссияNordgoldРЖДАлексей МордашовСеверсталь (металлургическая компания)Citibank N.A.СШАВеликобританияDeutsche BankДмитрий МазепинСовкомбанкАлросаСибирская угольная энергетическая компанияРусГидроЧТПЗ (группа)Уралкалийевробонды
 
 
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