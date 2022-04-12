19:22 12.04.2022 (обновлено: 19:28 12.04.2022)
Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным
Оппозиция упрекнула канцлера Австрии в отсутствии темы энергетики на встрече с Путиным
© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул канцлера Австрии Карла Нехаммера в том, что тот на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не затронул тему энергоснабжения страны.
Нехаммер в воскресенье прибыл с визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут.
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"Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жестко и очень прямо" (так Нехаммер описал беседу с Путиным - ред.). У меня сложилось впечатление, что поездка Нехаммера была совершена исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед АНП (Австрийская народная партия, которую возглавляет Нехаммер - ред.)", - говорится в распространённом заявлении Кикля.
Ранее Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная сила в парламенте страны, также раскритиковала поездку Нехаммера в Москву, назвав ее поспешной и неподготовленной, также несогласованной в рамках австрийского правительства.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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