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Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным - РИА Новости, 12.04.2022
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Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным
Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным - РИА Новости, 12.04.2022
Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным
Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул канцлера Австрии Карла Нехаммера в том, что тот на встрече с российским президентом... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:22
2022-04-12T19:28
в мире
австрия
санкции в отношении россии
владимир путин
энергетика
карл нехаммер
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул канцлера Австрии Карла Нехаммера в том, что тот на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не затронул тему энергоснабжения страны.Нехаммер в воскресенье прибыл с визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут."Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жестко и очень прямо" (так Нехаммер описал беседу с Путиным - ред.). У меня сложилось впечатление, что поездка Нехаммера была совершена исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед АНП (Австрийская народная партия, которую возглавляет Нехаммер - ред.)", - говорится в распространённом заявлении Кикля.Ранее Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная сила в парламенте страны, также раскритиковала поездку Нехаммера в Москву, назвав ее поспешной и неподготовленной, также несогласованной в рамках австрийского правительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/peregovory-1783003805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/nekhammer-1782976838.html
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в мире, австрия, санкции в отношении россии, владимир путин, энергетика, карл нехаммер
19:22 12.04.2022 (обновлено: 19:28 12.04.2022)
 
Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным

Оппозиция упрекнула канцлера Австрии в отсутствии темы энергетики на встрече с Путиным

© REUTERS / Maxim ShemetovКанцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с президентом России Владимиром Путиным
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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул канцлера Австрии Карла Нехаммера в том, что тот на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не затронул тему энергоснабжения страны.
Нехаммер в воскресенье прибыл с визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 22:04В России
В Кремле оценили переговоры Путина и Нехаммера
"Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного "выхода" пустыми словами "открыто, жестко и очень прямо" (так Нехаммер описал беседу с Путиным - ред.). У меня сложилось впечатление, что поездка Нехаммера была совершена исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед АНП (Австрийская народная партия, которую возглавляет Нехаммер - ред.)", - говорится в распространённом заявлении Кикля.
Ранее Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная сила в парламенте страны, также раскритиковала поездку Нехаммера в Москву, назвав ее поспешной и неподготовленной, также несогласованной в рамках австрийского правительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время выступления на пресс-конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 18:54В мире
Нехаммер назвал встречу с Путиным "прямой и жесткой"
 
В миреАвстрияСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинЭнергетикаКарл Нехаммер
 
 
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