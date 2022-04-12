https://ria.ru/20220412/energokompanii-1783139975.html

Захарова пошутила о немецком законопроекте по национализации энергокомпаний

Захарова пошутила о немецком законопроекте по национализации энергокомпаний - РИА Новости, 12.04.2022

Захарова пошутила о немецком законопроекте по национализации энергокомпаний

Предложенная в ФРГ возможность в чрезвычайной ситуации национализировать энергокомпании могла бы стать темой очередного "саммита демократий", пошутила... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:56

2022-04-12T15:56

2022-04-12T15:56

в мире

сша

россия

китай

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Предложенная в ФРГ возможность в чрезвычайной ситуации национализировать энергокомпании могла бы стать темой очередного "саммита демократий", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее издание Wolfsburger Nachrichten сообщило, что министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора."Думаю, это может стать темой обсуждения очередного "саммита демократий": "Национализация энергокомпаний как важный признак либеральной экономики"", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел в декабре 2021 года. Идея проведения американцами саммита подверглась критике в России, Китае и других странах.

https://ria.ru/20220323/energoresursy-1779610551.html

сша

россия

китай

германия

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Ольга Маркова

в мире, сша, россия, китай, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия