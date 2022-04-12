https://ria.ru/20220412/donbass-1783108688.html

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские военные обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:12

2022-04-12T14:12

2022-04-12T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР пять ракет из БМ-21 "Град", сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже сообщало об обстреле Ясиноватой украинскими войсками, населенный пункт обстреляли снарядами калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/irmino-1783093018.html

https://ria.ru/20220412/pervomaysk-1783084859.html

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донецк (днр), сцкк