https://ria.ru/20220412/donbass-1783050303.html
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 12.04.2022
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:04
2022-04-12T11:04
2022-04-12T11:31
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению... город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/donbass-1783026319.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), украина
11:04 12.04.2022 (обновлено: 11:31 12.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска выпустили четыре снаряда по поселку шахты "Трудовская" в Донецке