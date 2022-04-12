10:37 12.04.2022 (обновлено: 10:50 12.04.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 52 украинских националистов, два танка и три БМП
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки уничтожены 68 украинских националистов, два танка и три БМП.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля, две огневые позиции 120-миллиметровых миномётных расчётов. Захвачены два бронеавтомобиля и один танк", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Народная милиция также отметила, что за сутки 27 украинских военнослужащих из 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.