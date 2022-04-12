10:07 12.04.2022 (обновлено: 10:26 12.04.2022)
Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении за сутки 25 украинских военных в столкновениях
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.