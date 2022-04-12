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Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/donbass-1783037356.html
Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки - РИА Новости, 12.04.2022
Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:07
2022-04-12T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
украина
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина
10:07 12.04.2022 (обновлено: 10:26 12.04.2022)
 
Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении за сутки 25 украинских военных в столкновениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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