https://ria.ru/20220412/donbass-1783037356.html

Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки - РИА Новости, 12.04.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила 25 украинских военных за сутки

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:07

2022-04-12T10:07

2022-04-12T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли 25 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР, сообщает Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/lnr-1783007941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина