https://ria.ru/20220412/donbass-1783035317.html
В ДНР за сутки помогли 24 раненым жителям
В ДНР за сутки помогли 24 раненым жителям - РИА Новости, 12.04.2022
В ДНР за сутки помогли 24 раненым жителям
Двадцати четырем раненым мирным жителям была оказана медицинская помощь в Донецкой народной республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:55
2022-04-12T09:55
2022-04-12T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Двадцати четырем раненым мирным жителям была оказана медицинская помощь в Донецкой народной республике за сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав."Всего за указанный период (с 09.00 11 апреля до 09.00 12 апреля) на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 24 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/mariupol-1783029667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
В ДНР за сутки помогли 24 раненым жителям
В ДНР за сутки оказали помощь 24 раненым мирным жителям