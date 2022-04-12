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Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник - РИА Новости, 12.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220412/dollar-1783037258.html
Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник
Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник - РИА Новости, 12.04.2022
Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник
Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:07
2022-04-12T10:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 18 копеек, до 79,25 рубля, курс евро - снижается на 21 копейку, до 86,06 рубля, следует из данных Московской биржи.На самом открытии торгов доллар дешевел до 78,56 рубля, евро – до 85,51 рубля.В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро - на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.
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экономика, московская биржа
10:07 12.04.2022 (обновлено: 10:14 12.04.2022)
 
Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник

Курс пытается стабилизироваться в начале торгов после падения в понелельник

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 18 копеек, до 79,25 рубля, курс евро - снижается на 21 копейку, до 86,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
На самом открытии торгов доллар дешевел до 78,56 рубля, евро – до 85,51 рубля.
В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро - на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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