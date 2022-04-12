https://ria.ru/20220412/dollar-1783037258.html

Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник

Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник - РИА Новости, 12.04.2022

Курс рубля стабилизировался после падения в понедельник

Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:07

2022-04-12T10:07

2022-04-12T10:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775622047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f88c6a3ee5494efb703ce87c7c7601d5.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рубль пытается стабилизироваться в начале торгов вторника после ощутимого падения курса в понедельник, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 18 копеек, до 79,25 рубля, курс евро - снижается на 21 копейку, до 86,06 рубля, следует из данных Московской биржи.На самом открытии торгов доллар дешевел до 78,56 рубля, евро – до 85,51 рубля.В понедельник курс доллара подскочил на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро - на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа