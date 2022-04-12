https://ria.ru/20220412/dolgoprudnyy-1783203040.html

Метро в Долгопрудном построят в 2023 году

Метро в Долгопрудном построят в 2023 году - РИА Новости, 12.04.2022

Метро в Долгопрудном построят в 2023 году

Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова рассказала, какая работа по улучшению дорожной инфраструктуры была проделана в последние годы... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:22

2022-04-12T20:22

2022-04-12T20:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова рассказала, какая работа по улучшению дорожной инфраструктуры была проделана в последние годы в Долгопрудном и что планируется сделать в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал "360".Так, за пять лет в округе отремонтировали 86 километров дорог и привели в порядок 68% всех имеющихся магистралей. Кроме того, в 2019 году запустили МЦД-1 Лобня – Одинцово. Пять станций этого пути находятся в Долгопрудном. Путь из Долгопрудного в Шереметьево планируют сократить до 20 мая за счет переорганизации дорожного движения: например, ликвидируют лишние лежачие полицейские на Озерной улице, модернизируют светофоры на Новом шоссе, поменяют схему организации движения у дома 8А на Старом Дмитровском шоссе."Второй этап — реконструкция, то есть это уже дорогостоящие мероприятия, связанные с подходами к путепроводу. Улицы Московская и Стародмитровское шоссе. Реконструкция двух дорог сократит проезд с 20 до 5 минут. Рассчитываем приступить к реконструкции в 2023 году", - заявила Кротова.Она добавила, что к тому моменту Долгопрудный уже станет третьим городом МО, после Красногорска и Котельников, жители которого будут иметь станцию метро в пешей доступности. Станцию "Физтех" планируют открыть в 2023 году. Из Долгопрудного пустят прямые автобусные маршруты до этой станции."Да, формально метро — на территории Москвы, но более чем для 30 тысяч жителей Долгопрудного это пешая доступность", — отметила Кротова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)