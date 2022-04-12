Спецборт прибыл в Афины за российскими дипломатами
Спецборт прибыл в Афины за 12 российскими дипломатами, объявленными персонами нон грата
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 12 апр – РИА Новости. Спецборт прибыл в Афины за 12 российскими дипломатами, объявленными персонами нон грата властями Греции, передает корреспондент РИА Новости.
Прямое авиасообщение с Грецией отсутствует в связи с введением странами Евросоюза антироссийских санкций, поэтому для вывоза дипломатов и их семей был организован специальный рейс.
Проводить своих сотрудников в международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса приехал посол России в Греции Андрей Маслов, а также многие коллеги.
Российский посол сказал РИА Новости, что все дипломаты – квалифицированные специалисты, и среди них большая группа дипломатов-эллинистов, которые посвятили свою профессиональную деятельность именно греческому направлению и внесли большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. "И вот, к сожалению, Греция так с ними обошлась", - сказал посол. Маслов назвал надуманным и беспочвенным обвинение в деятельности, якобы не соответствующей дипломатическому статусу.
МИД Греции 6 апреля 2022 года пригласил в министерство посла России в Греции Андрея Маслова и проинформировал его о решении Афин объявить персона нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Со своей стороны посольство России выразило решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага.
МИД России заявил, что "истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами". "Последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин. Примем ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.