Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/diplomatiya-1783110963.html
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 12.04.2022
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата
Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:39
санкции в отношении россии
в мире
украина
россия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_4c41f70ea0fc23e1f51bbc5b0e64e22b.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, - это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению", - сказала она в эфире "России 24".По словам Захаровой, объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям, соответствующие процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого, не соблюдены."Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками?.. Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - пояснил Захарова.Страны Запада, включая Польшу, Германию, Францию, Италию и Испанию, с начала спецоперации РФ на Украине объявили persona non grata в общей сложности более 300 российских дипломатов.
https://ria.ru/20220408/finlyandiya-1782548779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html
украина
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c9f4d8c63ead679b81b0613ccdeb535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, украина, россия, испания
14:23 12.04.2022 (обновлено: 14:39 12.04.2022)
 
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата

МИД: Запад, объявляя российских дипломатов персонами нон грата, вводит против них санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, - это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению", - сказала она в эфире "России 24".
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 16:02
Финляндия вышлет двоих сотрудников российского посольства
По словам Захаровой, объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям, соответствующие процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого, не соблюдены.
"Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками?.. Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - пояснил Захарова.
Страны Запада, включая Польшу, Германию, Францию, Италию и Испанию, с начала спецоперации РФ на Украине объявили persona non grata в общей сложности более 300 российских дипломатов.
Марибор, Словения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 18:50В мире
Словения вышлет 33 российских дипломата
 
Санкции в отношении РоссииВ миреУкраинаРоссияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала