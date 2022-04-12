https://ria.ru/20220412/diplomatiya-1783110963.html
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 12.04.2022
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата
Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:39
санкции в отношении россии
в мире
украина
россия
испания
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, - это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению", - сказала она в эфире "России 24".По словам Захаровой, объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям, соответствующие процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого, не соблюдены."Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками?.. Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - пояснил Захарова.Страны Запада, включая Польшу, Германию, Францию, Италию и Испанию, с начала спецоперации РФ на Украине объявили persona non grata в общей сложности более 300 российских дипломатов.
https://ria.ru/20220408/finlyandiya-1782548779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, украина, россия, испания
14:23 12.04.2022 (обновлено: 14:39 12.04.2022)
В МИД прокомментировали объявление дипломатов персонами нон грата
МИД: Запад, объявляя российских дипломатов персонами нон грата, вводит против них санкции
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны, объявляя российских дипломатов persona non grata, по сути вводят против них персональные санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, - это массовая их постановка под санкции... Российские дипломаты сейчас подвергаются массовому санкционному давлению", - сказала она в эфире "России 24"
.
По словам Захаровой, объявление российских дипломатов persona non grata в данном случае не имеет отношения к дипломатическим реалиям, соответствующие процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого, не соблюдены.
"Это точечные вещи, которые основывались на фактах... О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками?.. Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом, это наложение санкций", - пояснил Захарова.
Страны Запада, включая Польшу
, Германию
, Францию
, Италию
и Испанию
, с начала спецоперации РФ
на Украине
объявили persona non grata в общей сложности более 300 российских дипломатов.