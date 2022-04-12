СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины
СК возбудил уголовное дело на отдавшего приказ об обстреле ДНР командира подразделения ВСУ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело на командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.
По версии следствия, утром 9 апреля Филипович выполнял преступные приказы командира 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины А. С. Майстренко и других командиров и должностных лиц минобороны Украины. Филипович приказал подчиненным обстрелять Петровский район в ДНР, в результате чего погибла женщина.
"В отношении А.С. Майстренко ГСУ СК России уже расследуется уголовное дело. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.356 УК РФ. Следствием установлена причастность Майстренко и его подчиненных к прицельным артиллерийским обстрелам населенных пунктов ДНР в различные периоды времени", - добавили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что в результате этих происшествий погибли мирные граждане, многие получили ранения.