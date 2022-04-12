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СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/delo-1783179354.html
СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины
СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины - РИА Новости, 12.04.2022
СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины
Российские следователи возбудили уголовное дело на командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:15
2022-04-12T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
донецкая народная республика
россия
петровский район
министерство обороны украины
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело на командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.По версии следствия, утром 9 апреля Филипович выполнял преступные приказы командира 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины А. С. Майстренко и других командиров и должностных лиц минобороны Украины. Филипович приказал подчиненным обстрелять Петровский район в ДНР, в результате чего погибла женщина."В отношении А.С. Майстренко ГСУ СК России уже расследуется уголовное дело. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.356 УК РФ. Следствием установлена причастность Майстренко и его подчиненных к прицельным артиллерийским обстрелам населенных пунктов ДНР в различные периоды времени", - добавили в СК РФ.В ведомстве отметили, что в результате этих происшествий погибли мирные граждане, многие получили ранения.
https://ria.ru/20220411/aktrisa-1782932537.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, петровский район, министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
18:15 12.04.2022
 
СК завел дело на командира подразделения вооруженных сил Украины

СК возбудил уголовное дело на отдавшего приказ об обстреле ДНР командира подразделения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело на командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказали в ведомстве.
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По версии следствия, утром 9 апреля Филипович выполнял преступные приказы командира 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины А. С. Майстренко и других командиров и должностных лиц минобороны Украины. Филипович приказал подчиненным обстрелять Петровский район в ДНР, в результате чего погибла женщина.
"В отношении А.С. Майстренко ГСУ СК России уже расследуется уголовное дело. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.356 УК РФ. Следствием установлена причастность Майстренко и его подчиненных к прицельным артиллерийским обстрелам населенных пунктов ДНР в различные периоды времени", - добавили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что в результате этих происшествий погибли мирные граждане, многие получили ранения.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияПетровский районМинистерство обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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