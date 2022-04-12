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Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине - РИА Новости, 12.04.2022
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Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине
Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине - РИА Новости, 12.04.2022
Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине
Россия не объявляла дефолт по евробондам, опубликованные CNN данные не соответствуют действительности, говорится в комментарии Министерства финансов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:43
2022-04-12T16:02
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия не объявляла дефолт по евробондам, опубликованные CNN данные не соответствуют действительности, говорится в комментарии Министерства финансов.В ведомстве подчеркнули, что у страны есть деньги, чтобы исполнять свои обязательства, поэтому сложившуюся ситуацию нельзя считать отказом от них.В министерстве напомнили, что Россия как ответственный заемщик для защиты инвесторов зарезервировала необходимые суммы в рублях в российском депозитарии."Учитывая, что невыкупленные облигации, за редким исключением, принадлежат иностранным инвесторам, запретительные меры американских властей ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов", — подчеркнули в Минфине.Там отметили, что этот запрет — очередной пример неисполнения западными контрагентами своих контрактных обязательств и нарушения интересов инвесторов."Очевидно, что препятствия для осуществления платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно", — заключили в Минфине.Американская телекомпания CNN обратила внимание на тот факт, что в минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&amp;P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Это произошло после того, как иностранный банк-агент отказался исполнить в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042", выплаты по которым Минфин должен был сделать 4 апреля. Из-за этого Москве пришлось исполнить обязательства перед иностранными держателями в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дефолт по обязательствам России может быть только рукотворным.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/minfin-1782113287.html
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экономика, россия, антон силуанов
14:43 12.04.2022 (обновлено: 16:02 12.04.2022)
 
Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине

В Минфине опровергли сообщение CNN о дефолте России по госдолгу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия не объявляла дефолт по евробондам, опубликованные CNN данные не соответствуют действительности, говорится в комментарии Министерства финансов.
В ведомстве подчеркнули, что у страны есть деньги, чтобы исполнять свои обязательства, поэтому сложившуюся ситуацию нельзя считать отказом от них.
"Все возможные претензии кредиторов <...> должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств. <...> Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов", — указали в Минфине.
В министерстве напомнили, что Россия как ответственный заемщик для защиты инвесторов зарезервировала необходимые суммы в рублях в российском депозитарии.
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"Учитывая, что невыкупленные облигации, за редким исключением, принадлежат иностранным инвесторам, запретительные меры американских властей ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов", — подчеркнули в Минфине.
Там отметили, что этот запрет — очередной пример неисполнения западными контрагентами своих контрактных обязательств и нарушения интересов инвесторов.
"Очевидно, что препятствия для осуществления платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно", — заключили в Минфине.
Американская телекомпания CNN обратила внимание на тот факт, что в минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Это произошло после того, как иностранный банк-агент отказался исполнить в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042", выплаты по которым Минфин должен был сделать 4 апреля. Из-за этого Москве пришлось исполнить обязательства перед иностранными держателями в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва готова в судах доказывать, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед зарубежными инвесторами по своим евробондам. По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали резервов примерно на 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дефолт по обязательствам России может быть только рукотворным.
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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