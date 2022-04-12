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Блинкен: деэскалация на Украине позитивно отразится на рынке продуктов

Блинкен: деэскалация на Украине позитивно отразится на рынке продуктов - РИА Новости, 12.04.2022

Блинкен: деэскалация на Украине позитивно отразится на рынке продуктов

Разрешение ситуации вокруг Украины произведет позитивный эффект на рынках продовольствия и энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:21

2022-04-12T01:21

2022-04-12T01:21

энтони блинкен

украина

вашингтон

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сша

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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Разрешение ситуации вокруг Украины произведет позитивный эффект на рынках продовольствия и энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если конфликт остановится, будет позитивное влияние на доступность и цену энергоносителей, а также доступность и цену продовольствия", — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате "2+2".По его словам, влияние ситуации вокруг Украины на рынки энергоносителей и доступность продовольствия глубоко и глобально.

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энтони блинкен, украина, вашингтон, в мире, сша