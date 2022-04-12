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Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки - РИА Новости, 12.04.2022
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Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки
Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки - РИА Новости, 12.04.2022
Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки
Российскому бизнесу в сегодняшней ситуации нужно искать новые экспортные рынки, заявил журналистам российский бизнесмен Олег Дерипаска на открытии Первого... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:29
2022-04-12T14:37
en+ group
экономика
россия
русал
олег дерипаска
санкции в отношении россии
экспорт
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российскому бизнесу в сегодняшней ситуации нужно искать новые экспортные рынки, заявил журналистам российский бизнесмен Олег Дерипаска на открытии Первого Университетского лицея в Усть-Лабинске."Если мы сделаем это за следующие четыре-пять лет, то через десять лет мы можем построить такую же успешную модель экономики не с европейцами, а с партнерами из Юго-Восточной Азии, Китая Индии, Южной Америки", - подчеркнул Дерипаска.Для построения жизнеспособной экономической модели, по мысли бизнесмена, нужно вместо государственного капитализма развивать рыночные отношения.Бизнесмен подчеркнул, что можно помечтать о том, что западные партнеры нас простят, но заняться нужно судами, локомотивами, портами, крановыми хозяйствами, транспортными коридорами, логистикой.Бизнесмен отметил, что, может быть, окажутся закрытыми большинство каналов прежнего экспорта."Большим успехом будет, если за следующие восемнадцать месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача", - подчеркнул Дерипаска.Вторым безусловным приоритетом экономики России в условиях санкций, по словам бизнесмена, является сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов."Нет никакого жилищного строительства, если кто-то здесь предложит "льготную" ипотеку за 12%. Или почему у нас в Пензе, Красноярске, Иркутске будет первичная ипотека под 20%? Это невозможно. Ипотека должна быть 4—6%, и она никак не должна быть связана с инфляцией", - заявил Дерипаска.
https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html
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Дерипаска призвал искать новые экспортные рынки
Дерипаска призвал искать новые экспортные рынки
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en+ group, экономика, россия, русал, олег дерипаска, санкции в отношении россии, экспорт
14:29 12.04.2022 (обновлено: 14:37 12.04.2022)
 

Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российскому бизнесу в сегодняшней ситуации нужно искать новые экспортные рынки, заявил журналистам российский бизнесмен Олег Дерипаска на открытии Первого Университетского лицея в Усть-Лабинске.
"Если мы сделаем это за следующие четыре-пять лет, то через десять лет мы можем построить такую же успешную модель экономики не с европейцами, а с партнерами из Юго-Восточной Азии, Китая Индии, Южной Америки", - подчеркнул Дерипаска.
Для построения жизнеспособной экономической модели, по мысли бизнесмена, нужно вместо государственного капитализма развивать рыночные отношения.
"В 90-е годы легко было увидеть успешного человека, который заработал на экспорте в Германию чего-то, каких-то деревянных поддонов, паллет. Сейчас нам нужно помогать тем людям, которые смогут экспортировать - это сложный процесс", - заявил Дерипаска.
Бизнесмен подчеркнул, что можно помечтать о том, что западные партнеры нас простят, но заняться нужно судами, локомотивами, портами, крановыми хозяйствами, транспортными коридорами, логистикой.
"Все это должно быть не только у нас в стране, но и там, куда мы везем. Нужно создать свободные экономические зоны, пригласить предпринимателей из этих стран. Дать возможность многим начать сначала этот цикл", - сказал Дерипаска.
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Бизнесмен отметил, что, может быть, окажутся закрытыми большинство каналов прежнего экспорта.
"Большим успехом будет, если за следующие восемнадцать месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача", - подчеркнул Дерипаска.
Вторым безусловным приоритетом экономики России в условиях санкций, по словам бизнесмена, является сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов.
"Нет никакого жилищного строительства, если кто-то здесь предложит "льготную" ипотеку за 12%. Или почему у нас в Пензе, Красноярске, Иркутске будет первичная ипотека под 20%? Это невозможно. Ипотека должна быть 4—6%, и она никак не должна быть связана с инфляцией", - заявил Дерипаска.
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