https://ria.ru/20220412/biznes-1783111961.html

Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки

Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки - РИА Новости, 12.04.2022

Дерипаска: российскому бизнесу нужно искать новые экспортные рынки

Российскому бизнесу в сегодняшней ситуации нужно искать новые экспортные рынки, заявил журналистам российский бизнесмен Олег Дерипаска на открытии Первого... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:29

2022-04-12T14:29

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российскому бизнесу в сегодняшней ситуации нужно искать новые экспортные рынки, заявил журналистам российский бизнесмен Олег Дерипаска на открытии Первого Университетского лицея в Усть-Лабинске."Если мы сделаем это за следующие четыре-пять лет, то через десять лет мы можем построить такую же успешную модель экономики не с европейцами, а с партнерами из Юго-Восточной Азии, Китая Индии, Южной Америки", - подчеркнул Дерипаска.Для построения жизнеспособной экономической модели, по мысли бизнесмена, нужно вместо государственного капитализма развивать рыночные отношения.Бизнесмен подчеркнул, что можно помечтать о том, что западные партнеры нас простят, но заняться нужно судами, локомотивами, портами, крановыми хозяйствами, транспортными коридорами, логистикой.Бизнесмен отметил, что, может быть, окажутся закрытыми большинство каналов прежнего экспорта."Большим успехом будет, если за следующие восемнадцать месяцев нам удастся сохранить хотя бы 80% того экспорта, который был год назад. Нужно понимать, что это будет большой труд и большая удача", - подчеркнул Дерипаска.Вторым безусловным приоритетом экономики России в условиях санкций, по словам бизнесмена, является сохранение темпов жилищного строительства и развитие инфраструктуры городов."Нет никакого жилищного строительства, если кто-то здесь предложит "льготную" ипотеку за 12%. Или почему у нас в Пензе, Красноярске, Иркутске будет первичная ипотека под 20%? Это невозможно. Ипотека должна быть 4—6%, и она никак не должна быть связана с инфляцией", - заявил Дерипаска.

https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html

https://ria.ru/20220408/ekonomika-1782577574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

en+ group, экономика, россия, русал, олег дерипаска, санкции в отношении россии, экспорт