https://ria.ru/20220412/bezhentsy-1783082139.html

Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев

Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев - РИА Новости, 12.04.2022

Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса, которые ищут друг друга, РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:45

2022-04-12T12:45

2022-04-12T12:45

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса, которые ищут друг друга, а также призвала правозащитников рекомендовать правительствам своих государств оплатить транспортные расходы тем беженцам, которые хотят переехать из одной страны в другую."(Предлагаю) банк беженцев, которые ищут друг друга… я просила бы дать рекомендации правительству своих государств обеспечить транспортные расходы тем, кто хочет переехать из одной страны в другую. У нас всем беженцам разъясняется, что они в любой момент могут покинуть страну и уехать туда, куда хотят", - сообщила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе.Кроме того, она выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста и его президенту Петеру Мауэру за "постоянную помощь беженцам".

https://ria.ru/20220410/bezhentsy-1782746584.html

европа

украина

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Варвара Скокшина

в мире, европа, оон, украина, татьяна москалькова