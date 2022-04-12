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Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев - РИА Новости, 12.04.2022
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Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев
Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев - РИА Новости, 12.04.2022
Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса, которые ищут друг друга, РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:45
2022-04-12T12:45
в мире
европа
оон
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса, которые ищут друг друга, а также призвала правозащитников рекомендовать правительствам своих государств оплатить транспортные расходы тем беженцам, которые хотят переехать из одной страны в другую."(Предлагаю) банк беженцев, которые ищут друг друга… я просила бы дать рекомендации правительству своих государств обеспечить транспортные расходы тем, кто хочет переехать из одной страны в другую. У нас всем беженцам разъясняется, что они в любой момент могут покинуть страну и уехать туда, куда хотят", - сообщила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе.Кроме того, она выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста и его президенту Петеру Мауэру за "постоянную помощь беженцам".
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в мире, европа, оон, украина, татьяна москалькова
12:45 12.04.2022
 
Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев

Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила европейским омбудсменам создать банк беженцев с Украины и Донбасса, которые ищут друг друга, а также призвала правозащитников рекомендовать правительствам своих государств оплатить транспортные расходы тем беженцам, которые хотят переехать из одной страны в другую.
"(Предлагаю) банк беженцев, которые ищут друг друга… я просила бы дать рекомендации правительству своих государств обеспечить транспортные расходы тем, кто хочет переехать из одной страны в другую. У нас всем беженцам разъясняется, что они в любой момент могут покинуть страну и уехать туда, куда хотят", - сообщила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе.
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Кроме того, она выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста и его президенту Петеру Мауэру за "постоянную помощь беженцам".
 
В миреЕвропаООНУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
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