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Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bezhentsy-1783065459.html
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев - РИА Новости, 12.04.2022
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:43
2022-04-12T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
здоровье - общество
россия
украина
татьяна москалькова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса, она назвала это ложью."В Россию прибыло более 500 тысяч граждан, которые бежали от украинских бомбежек, расстрелов и унижений. Последним свидетельством того является расстрел мирных жителей со стороны Украины в Краматорске. Я ответственно заявляю, что насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, что это ложь", - заявила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе."Я лично беседовала с каждым, кто содержится в пунктах временного размещения. Люди рассказывали, как украинские войска загоняли их в подвалы и прикрывались ими как живым щитом, и люди хотели укрыться именно в России. Каждый из вас может прибыть на территорию России в пункты временного содержания, временного размещения и убедиться в этом", - сообщила Москалькова.Она отметила, что беженцы размещаются в пунктах временного содержания, где созданы все условия для проживания, в том числе они обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой по сезону, каждому выдаются аптечные и продуктовые ваучеры, по которым можно получить лекарства и продукты в любом магазине.Кроме того, омбудсмен рассказала о работе горячей линии и мониторинговой группы, которая работает с беженцами. "В настоящее время мы работаем над решением такой системной проблемы, как упрощение процедуры восстановления документов", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220408/vyplaty-1782438145.html
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна москалькова, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:43 12.04.2022 (обновлено: 12:17 12.04.2022)
 
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев

Омбудсмен Москалькова назвала ложью сообщения о насильственном перемещении беженцев

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса, она назвала это ложью.
Россию прибыло более 500 тысяч граждан, которые бежали от украинских бомбежек, расстрелов и унижений. Последним свидетельством того является расстрел мирных жителей со стороны Украины в Краматорске. Я ответственно заявляю, что насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, что это ложь", - заявила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе.
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"Я лично беседовала с каждым, кто содержится в пунктах временного размещения. Люди рассказывали, как украинские войска загоняли их в подвалы и прикрывались ими как живым щитом, и люди хотели укрыться именно в России. Каждый из вас может прибыть на территорию России в пункты временного содержания, временного размещения и убедиться в этом", - сообщила Москалькова.
Она отметила, что беженцы размещаются в пунктах временного содержания, где созданы все условия для проживания, в том числе они обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой по сезону, каждому выдаются аптечные и продуктовые ваучеры, по которым можно получить лекарства и продукты в любом магазине.
Кроме того, омбудсмен рассказала о работе горячей линии и мониторинговой группы, которая работает с беженцами. "В настоящее время мы работаем над решением такой системной проблемы, как упрощение процедуры восстановления документов", - добавила Москалькова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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