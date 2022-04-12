https://ria.ru/20220412/bezhentsy-1783065459.html
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев - РИА Новости, 12.04.2022
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:43
2022-04-12T11:43
2022-04-12T12:17
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
здоровье - общество
россия
украина
татьяна москалькова
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса, она назвала это ложью."В Россию прибыло более 500 тысяч граждан, которые бежали от украинских бомбежек, расстрелов и унижений. Последним свидетельством того является расстрел мирных жителей со стороны Украины в Краматорске. Я ответственно заявляю, что насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, что это ложь", - заявила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН по правам человека в Европе."Я лично беседовала с каждым, кто содержится в пунктах временного размещения. Люди рассказывали, как украинские войска загоняли их в подвалы и прикрывались ими как живым щитом, и люди хотели укрыться именно в России. Каждый из вас может прибыть на территорию России в пункты временного содержания, временного размещения и убедиться в этом", - сообщила Москалькова.Она отметила, что беженцы размещаются в пунктах временного содержания, где созданы все условия для проживания, в том числе они обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой по сезону, каждому выдаются аптечные и продуктовые ваучеры, по которым можно получить лекарства и продукты в любом магазине.Кроме того, омбудсмен рассказала о работе горячей линии и мониторинговой группы, которая работает с беженцами. "В настоящее время мы работаем над решением такой системной проблемы, как упрощение процедуры восстановления документов", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220408/vyplaty-1782438145.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна москалькова, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:43 12.04.2022 (обновлено: 12:17 12.04.2022)
Москалькова опровергла сообщения о насильственном перемещении беженцев
Омбудсмен Москалькова назвала ложью сообщения о насильственном перемещении беженцев
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла сообщения, что якобы в Россию насильственно перемещаются беженцы с Украины и из Донбасса, она назвала это ложью.
"В Россию
прибыло более 500 тысяч граждан, которые бежали от украинских бомбежек, расстрелов и унижений. Последним свидетельством того является расстрел мирных жителей со стороны Украины
в Краматорске
. Я ответственно заявляю, что насильственного перемещения беженцев в Россию никогда не было, что это ложь", - заявила Москалькова в ходе дискуссии, организованной Европейской сетью ГАНРИ и Региональным офисом ООН
по правам человека в Европе
.
"Я лично беседовала с каждым, кто содержится в пунктах временного размещения. Люди рассказывали, как украинские войска загоняли их в подвалы и прикрывались ими как живым щитом, и люди хотели укрыться именно в России. Каждый из вас может прибыть на территорию России в пункты временного содержания, временного размещения и убедиться в этом", - сообщила Москалькова.
Она отметила, что беженцы размещаются в пунктах временного содержания, где созданы все условия для проживания, в том числе они обеспечиваются пятиразовым питанием, одеждой по сезону, каждому выдаются аптечные и продуктовые ваучеры, по которым можно получить лекарства и продукты в любом магазине.
Кроме того, омбудсмен рассказала о работе горячей линии и мониторинговой группы, которая работает с беженцами. "В настоящее время мы работаем над решением такой системной проблемы, как упрощение процедуры восстановления документов", - добавила Москалькова.