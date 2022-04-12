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Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки - РИА Новости, 12.04.2022
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Свыше 15 тысяч беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:42
2022-04-12T09:42
2022-04-12T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан", - говорится в сообщении.Всего с начала эскалации конфликта госграницу России пересекли более 730 тысяч беженцев, сообщали накануне экстренные службы.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Более 15 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки