https://ria.ru/20220412/bezhentsy-1783033439.html

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки - РИА Новости, 12.04.2022

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки

Свыше 15 тысяч беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:42

2022-04-12T09:42

2022-04-12T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774044410_0:241:3067:1966_1920x0_80_0_0_fe0de2a2b6f89fdd80186068f00bd693.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан", - говорится в сообщении.Всего с начала эскалации конфликта госграницу России пересекли более 730 тысяч беженцев, сообщали накануне экстренные службы.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина