https://ria.ru/20220412/belorussiya-1783133727.html
Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко
Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2022
Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не называл Белоруссию "младшим братом". РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:37
2022-04-12T15:37
2022-04-12T17:23
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не называл Белоруссию "младшим братом"."Никогда так вопрос не ставился. Никогда президент России Беларусь или меня не называл младшим братом. Это моя терминология, как вы знаете. Я полушутя, где в шутку, где всерьез говорю: "Младшие братья" , - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с Путиным.Он добавил, что это выражение не обидное.
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лукашенко о том, что быть "младшим братом" не обидно
Пресс-конференция Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лукашенко не считает обидным называть Беларусь младшим братом России.
2022-04-12T15:37
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
15:37 12.04.2022 (обновлено: 17:23 12.04.2022)
Путин никогда не называл Белоруссию "младшей", отметил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко подчеркнул, что сам решил называть себя "младшим братом"