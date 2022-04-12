https://ria.ru/20220412/aviatsiya-1783199279.html

Российская авиация поразила 38 украинских военных объектов

Российская авиация поразила 38 украинских военных объектов - РИА Новости, 12.04.2022

Российская авиация поразила 38 украинских военных объектов

Российская боевая авиация поразила 38 украинских военных объектов в течение дня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:05

2022-04-12T20:05

2022-04-12T21:29

обострение ситуации в днр и лнр

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воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская боевая авиация поразила 38 украинских военных объектов в течение дня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Также российская артиллерия нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады в районе Попасной под Донецком и уничтожила более 120 солдат противника, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.На юге Николаевской области российские комплексы ПВО поразили два украинских беспилотника над Очаковом и Николаевом.Всего с начала проведения специальной военной операции российские ВС уничтожили 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномета и 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Минобороны РФ об огневых ударах по опорным пунктам ВСУ Видео брифинга МО 12-04 вечер 2022-04-12T20:05 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская область, в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)