https://ria.ru/20220412/aviatsiya-1783036380.html
Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине
Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300, заявил во вторник... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:03
2022-04-12T10:03
2022-04-12T10:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: в районе Новомихайловки зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:03 12.04.2022 (обновлено: 10:10 12.04.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине
Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине, в том числе "Бук-М1"