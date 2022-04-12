https://ria.ru/20220412/aviatsiya-1783036380.html

Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине

Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 32 военных объекта на Украине

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300, заявил во вторник... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:03

2022-04-12T10:03

2022-04-12T10:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: в районе Новомихайловки зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", в районе Золотаревки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также один командный пункт и 18 районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)