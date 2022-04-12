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Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/artilleriya-1783203615.html
Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной
Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной - РИА Новости, 12.04.2022
Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной
Российская артиллерия в районе Попасной под Луганском нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированной бригады, заявил во... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:25
2022-04-12T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая область
попасная
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
луганская область
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская артиллерия в районе Попасной под Луганском нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированной бригады, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что в результате уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая область, попасная, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, луганская область, россия
20:25 12.04.2022 (обновлено: 21:59 12.04.2022)
 
Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной

Минобороны: российская артиллерия ударила по шести пунктам украинской бригады у Попасной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенный пункт Попасная
Населенный пункт Попасная - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Населенный пункт Попасная. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская артиллерия в районе Попасной под Луганском нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской отдельной механизированной бригады, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что в результате уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая областьПопаснаяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаЛуганская областьРоссия
 
 
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