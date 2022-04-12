https://ria.ru/20220412/arkheologiya-1782956713.html

На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу

На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу - РИА Новости, 12.04.2022

На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу

В Турции обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эпохе эллинизма (323 — 30 годы до нашей эры). Ее нашли в ходе раскопок в районе стамбульского вокзала... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:30

2022-04-12T01:30

2022-04-12T01:30

культура

новости культуры

археология

турция

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Турции обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эпохе эллинизма (323 — 30 годы до нашей эры). Ее нашли в ходе раскопок в районе стамбульского вокзала Хайдарпаша. Об этом сообщает Daily Sabah. Усыпальница примечательна тем, что использовалась для кремации.Предварительный анализ показал, что тело умершего было кремировано внутри гробницы. Но скелет и другие останки в пламени уцелели. Также в усыпальнице были обнаружены терракотовый кубок и флакон духов. Ранее на раскопках рядом с железнодорожной станцией уже находили другие гробницы и могилы эллинистической эпохи. А также фонтан времен Османской империи, святой источник византийского периода и убежище, построенное в годы Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220407/archeology-1782167905.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, археология, турция, стамбул