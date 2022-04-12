https://ria.ru/20220412/arkheologiya-1782956713.html
На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу
На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу - РИА Новости, 12.04.2022
На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу
В Турции обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эпохе эллинизма (323 — 30 годы до нашей эры). Ее нашли в ходе раскопок в районе стамбульского вокзала... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:30
2022-04-12T01:30
2022-04-12T01:30
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Турции обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эпохе эллинизма (323 — 30 годы до нашей эры). Ее нашли в ходе раскопок в районе стамбульского вокзала Хайдарпаша. Об этом сообщает Daily Sabah. Усыпальница примечательна тем, что использовалась для кремации.Предварительный анализ показал, что тело умершего было кремировано внутри гробницы. Но скелет и другие останки в пламени уцелели. Также в усыпальнице были обнаружены терракотовый кубок и флакон духов. Ранее на раскопках рядом с железнодорожной станцией уже находили другие гробницы и могилы эллинистической эпохи. А также фонтан времен Османской империи, святой источник византийского периода и убежище, построенное в годы Второй мировой войны.
https://ria.ru/20220407/archeology-1782167905.html
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новости культуры, археология, турция, стамбул
На раскопках в Стамбуле нашли уникальную гробницу
Археологи нашли гробницу для кремации на раскопках в Стамбуле
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
В Турции обнаружили кирпичную гробницу, относящуюся к эпохе эллинизма (323 — 30 годы до нашей эры). Ее нашли в ходе раскопок в районе стамбульского вокзала Хайдарпаша. Об этом сообщает
Daily Sabah.
Усыпальница примечательна тем, что использовалась для кремации.
"Я никогда не видел подобных могил, относящихся к тому периоду. Возможно, эта находка предоставит нам еще много ценных данных", — говорит Рахми Асал, глава Стамбульского археологического музея.
Предварительный анализ показал, что тело умершего было кремировано внутри гробницы. Но скелет и другие останки в пламени уцелели.
Также в усыпальнице были обнаружены терракотовый кубок и флакон духов.
Ранее на раскопках рядом с железнодорожной станцией уже находили другие гробницы и могилы эллинистической эпохи. А также фонтан времен Османской империи, святой источник византийского периода и убежище, построенное в годы Второй мировой войны.