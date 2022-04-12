В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"
CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Подмосковье
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Спасибо вам за инициативу. Очень важно в семьях решить, чем конкретно помочь – кто-то может рисунок нарисовать, кто-то принесет медикаменты, детское питание. Мы постараемся до всех довести вашу инициативу. Надеюсь, что с вашей помощью, вовлеченностью сможем много добрых дел сделать", - поблагодарил губернатор детей в ходе видеоконференции.
На сегодняшний день в Московской области открыты 130 волонтерских пунктов сбора гумпомощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров, 73 - в волонтёрских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах, 47 - на базе техникумов, 5 - в вузах. Пункты открыты ежедневно. В работе задействованы около двух тысяч волонтеров.
Регион уже больше месяца отправляет гумпомощь в ЛДНР. За это время определились вещи, в которых остро нуждаются люди.
Всего в Московской области собраны более 1000 тонн гуманитарного груза, свыше 877 - передано в ЛДНР и освобожденные территории, почти 150 - беженцам в пункты временного размещения, а также прибывшим самостоятельно, более 20 - уже готово к отправке со склада в Домодедово.