https://ria.ru/20220412/aktsiya-1783204226.html

В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"

В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.04.2022

В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"

В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:26

2022-04-12T20:26

2022-04-12T20:26

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.На сегодняшний день в Московской области открыты 130 волонтерских пунктов сбора гумпомощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров, 73 - в волонтёрских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах, 47 - на базе техникумов, 5 - в вузах. Пункты открыты ежедневно. В работе задействованы около двух тысяч волонтеров.Регион уже больше месяца отправляет гумпомощь в ЛДНР. За это время определились вещи, в которых остро нуждаются люди.Всего в Московской области собраны более 1000 тонн гуманитарного груза, свыше 877 - передано в ЛДНР и освобожденные территории, почти 150 - беженцам в пункты временного размещения, а также прибывшим самостоятельно, более 20 - уже готово к отправке со склада в Домодедово.

https://ria.ru/20220405/sbor-1781922419.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, гуманитарная помощь, благотворительность