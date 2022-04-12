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В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/aktsiya-1783204226.html
В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"
В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело" - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"
В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:26
2022-04-12T20:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
гуманитарная помощь
благотворительность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.На сегодняшний день в Московской области открыты 130 волонтерских пунктов сбора гумпомощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров, 73 - в волонтёрских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах, 47 - на базе техникумов, 5 - в вузах. Пункты открыты ежедневно. В работе задействованы около двух тысяч волонтеров.Регион уже больше месяца отправляет гумпомощь в ЛДНР. За это время определились вещи, в которых остро нуждаются люди.Всего в Московской области собраны более 1000 тонн гуманитарного груза, свыше 877 - передано в ЛДНР и освобожденные территории, почти 150 - беженцам в пункты временного размещения, а также прибывшим самостоятельно, более 20 - уже готово к отправке со склада в Домодедово.
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московская область (подмосковье), общество, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, гуманитарная помощь, благотворительность
20:26 12.04.2022
 

В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Подмосковье
Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Подмосковье началась акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, с инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Спасибо вам за инициативу. Очень важно в семьях решить, чем конкретно помочь – кто-то может рисунок нарисовать, кто-то принесет медикаменты, детское питание. Мы постараемся до всех довести вашу инициативу. Надеюсь, что с вашей помощью, вовлеченностью сможем много добрых дел сделать", - поблагодарил губернатор детей в ходе видеоконференции.
На сегодняшний день в Московской области открыты 130 волонтерских пунктов сбора гумпомощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров, 73 - в волонтёрских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах, 47 - на базе техникумов, 5 - в вузах. Пункты открыты ежедневно. В работе задействованы около двух тысяч волонтеров.
Регион уже больше месяца отправляет гумпомощь в ЛДНР. За это время определились вещи, в которых остро нуждаются люди.
Всего в Московской области собраны более 1000 тонн гуманитарного груза, свыше 877 - передано в ЛДНР и освобожденные территории, почти 150 - беженцам в пункты временного размещения, а также прибывшим самостоятельно, более 20 - уже готово к отправке со склада в Домодедово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения пункта гуманитарной помощи для жителей ЛДНР - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 16:19Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья посетил пункт гуманитарной помощи для жителей ЛДНР
 
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