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Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС - РИА Новости, 12.04.2022
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Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС
Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС - РИА Новости, 12.04.2022
Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС
Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T01:12
2022-04-12T01:36
владимир путин
россия
украина
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европол
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом говорится в релизе на сайте агентства.Как следует из текста документа, операция также направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых европейскими странами в связи с обходом торговых и экономических санкций, введенных ЕС после спецоперации России на Украине.Главная задача Европола заключается в помощи в обмене информацией и разведданными между партнерами. Одна из функций этого агентства — это также и анализ полученных сведений для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Отмечается, что операция "Оскар" продлится не менее года и включит в себя несколько отдельных расследований.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, европол, в мире, москва, евросоюз, санкции в отношении россии
01:12 12.04.2022 (обновлено: 01:36 12.04.2022)
 
Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Европол заявил о начале операции по выявлению российских активов под санкциями ЕС

© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом говорится в релизе на сайте агентства.

"Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (пограничное агентство ЕС. — Прим. ред.) начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением на Украину", — отмечается в публикации.

Как следует из текста документа, операция также направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых европейскими странами в связи с обходом торговых и экономических санкций, введенных ЕС после спецоперации России на Украине.
Главная задача Европола заключается в помощи в обмене информацией и разведданными между партнерами. Одна из функций этого агентства — это также и анализ полученных сведений для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Отмечается, что операция "Оскар" продлится не менее года и включит в себя несколько отдельных расследований.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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