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Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС - РИА Новости, 12.04.2022

Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС

Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T01:12

2022-04-12T01:12

2022-04-12T01:36

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом говорится в релизе на сайте агентства.Как следует из текста документа, операция также направлена ​​на поддержку уголовных расследований, проводимых европейскими странами в связи с обходом торговых и экономических санкций, введенных ЕС после спецоперации России на Украине.Главная задача Европола заключается в помощи в обмене информацией и разведданными между партнерами. Одна из функций этого агентства — это также и анализ полученных сведений для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Отмечается, что операция "Оскар" продлится не менее года и включит в себя несколько отдельных расследований.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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