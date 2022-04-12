01:12 12.04.2022 (обновлено: 01:36 12.04.2022)
Европол начал операцию по выявлению российских активов под санкциями ЕС
Европол заявил о начале операции по выявлению российских активов под санкциями ЕС
© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Агентство Европол объявило о начале операции "Оскар" для помощи странам ЕС в обнаружении российских активов, подпадающих под санкции Евросоюза. Об этом говорится в релизе на сайте агентства.
"Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex (пограничное агентство ЕС. — Прим. ред.) начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением на Украину", — отмечается в публикации.
Главная задача Европола заключается в помощи в обмене информацией и разведданными между партнерами. Одна из функций этого агентства — это также и анализ полученных сведений для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых. Отмечается, что операция "Оскар" продлится не менее года и включит в себя несколько отдельных расследований.
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