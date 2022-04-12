https://ria.ru/20220412/abkhaziya-1783082657.html

В Абхазии открылась первая сессия парламента VII созыва

В Абхазии открылась первая сессия парламента VII созыва - РИА Новости, 12.04.2022

В Абхазии открылась первая сессия парламента VII созыва

Первая сессия парламента Абхазии VII созыва открылась в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:46

2022-04-12T12:46

2022-04-12T13:15

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СУХУМ, 12 апр - РИА Новости. Первая сессия парламента Абхазии VII созыва открылась в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.На сессии присутствует президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент республики Бадра Гунба, представители администрации главы республики, члены правительства, главы районов и другие - более 160 человек. Среди гостей также первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.В своём обращении к новому парламенту Бжания отметил, что укрепление государственности – это прежде всего повышение эффективности работы основных его институтов, таких как, вооруженные силы, правоохранительные органы и судебная система. "Разумеется, это возможно только при поддержке и под контролем народных избранников", - подчеркнул он.Глава республики обратился к депутатам с призывом рассмотреть в ближайшее время проекты нормативно-правовых актов, направленные в парламент, а именно более 50-ти поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и проект закона о противодействии организованной преступности. "Принятия решений по указанным документам с нетерпением ждут наши граждане, правоохранители и судейское сообщество", - подчеркнул Бжания, отметив, что современный мир не стал более безопасным и Абхазия, как часть этого мира обязана реагировать на угрозы."Я имею ввиду прежде всего угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме. Это реальность, в которой мы живем. Она ставит перед нами ряд непростых задач, от решения которых зависит будущее граждан Абхазии. Не буду перечислять все, остановлюсь лишь на некоторых из них. Предлагаю Вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования", - сказал президент.Парламентские выборы состоялись 12 марта. Депутаты были избраны по 17 округам, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. Повторные выборы в парламент Абхазии состоятся по двум избирательным округам 14 и 28 мая. В VII созыве не будет представлено ни одного русского парламентария. А в целом, новый состав парламента можно считать провластным.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются один раз в пять лет.

https://ria.ru/20220330/abkhaziya-1780981939.html

https://ria.ru/20220331/osetiya-1781087637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аслан бжания, константин затулин, россия, абхазия, госдума рф, снг