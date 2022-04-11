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Посол Франции заявил о прибытии во Львов группы жандармов - РИА Новости, 11.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/zhandarmy-1782913959.html
Посол Франции заявил о прибытии во Львов группы жандармов
Посол Франции заявил о прибытии во Львов группы жандармов - РИА Новости, 11.04.2022
Посол Франции заявил о прибытии во Львов группы жандармов
Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что во Львов прибыла группа жандармов. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:37
2022-04-11T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
украина
львов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что во Львов прибыла группа жандармов."Рад приветствовать группу жандармов..., которые прибыли содействовать украинским коллегам в проведении расследований военных преступлений, совершенных вокруг Киева", — написал он в Twitter.По словам дипломата, жандармы завтра приступят к работе.В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Там подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, но южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/frantsiya-1782239678.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, франция, украина, львов, ситуация в днр и лнр
14:37 11.04.2022 (обновлено: 15:08 11.04.2022)
 
Посол Франции заявил о прибытии во Львов группы жандармов

Посол Франции на Украине де Понсен заявил о прибытии во Львов группы жандармов

© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы патрулируют улицу
Французские жандармы патрулируют улицу - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Французские жандармы патрулируют улицу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что во Львов прибыла группа жандармов.
"Рад приветствовать группу жандармов..., которые прибыли содействовать украинским коллегам в проведении расследований военных преступлений, совершенных вокруг Киева", — написал он в Twitter.
По словам дипломата, жандармы завтра приступят к работе.
В Минобороны России ранее заявили, что все представленные украинскими властями фотографии и видео, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Там подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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При этом в министерстве отметили, что российские подразделения полностью вышли из города еще 30 марта, но южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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