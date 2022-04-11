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Украинские боевики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022
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Украинские боевики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев
Украинские боевики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские боевики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранцев, в украинских портах остаются заблокированными 76 иностранных РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T18:46
2022-04-11T18:49
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранцев, в украинских портах остаются заблокированными 76 иностранных судов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 255 иностранных граждан из 12 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.Он подчеркнул, что созданные Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.По его словам, Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Он отметил, что детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах."При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил Мизинцев.Он подчеркнул, что со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей."В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина
18:46 11.04.2022 (обновлено: 18:49 11.04.2022)
 
Украинские боевики удерживают в заложниках более шести тысяч иностранцев

Минобороны: более шести тысяч иностранцев остаются в заложниках у националистов на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 6 тысяч иностранцев, в украинских портах остаются заблокированными 76 иностранных судов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 255 иностранных граждан из 12 государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.
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Он подчеркнул, что созданные Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.
По его словам, Вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Он отметил, что детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования коридора каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах.
"При этом киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - отметил Мизинцев.
Он подчеркнул, что со стороны России принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
"В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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