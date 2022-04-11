https://ria.ru/20220411/zakharova-1783008289.html

Захарова: агитируя на борьбу с Россией, Европа и США упускают последствия

Захарова: агитируя на борьбу с Россией, Европа и США упускают последствия - РИА Новости, 11.04.2022

Захарова: агитируя на борьбу с Россией, Европа и США упускают последствия

Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя наемникам, Европа и США не просчитывают последствий, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:19

2022-04-11T23:19

2022-04-11T23:19

россия

мария захарова

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя наемникам, Европа и США не просчитывают последствий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, показательной является история бывшего американского солдата, ветерана войн в Ираке и Афганистане Крейга Лэнга, уволенного из армии по причине посттравматического стрессового расстройства, в 2015-м году он отправился в Донбасс воевать в рядах "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), откуда год спустя его тоже выгоняют. Далее, по словам Захаровой, он пытается повоевать в Судане - его с напарником задерживают на границе с Кенией и депортируют в США."Там он убивает двух человек в попытке найти деньги для поездки в Каракас с целью борьбы с "правительственным режимом". В итоге сбегает от правоохранительных органов назад, на Украину. Призывы выдать Лэнга остаются в Киеве неуслышанными, и сегодня этот матёрый рецидивист и "пёс войны" воюет вместе с другими "легионерами". Например, с латышскими активистами. Компания из таких вот "диких гусей" подбирается там что надо", - отмечает представитель МИД.По мнению Захаровой, "активисты", которые не сбегут в первые же дни, пройдут подготовку и останутся в рядах украинских парамилитарных формирований, сражаясь плечом к плечу с отъявленными нацистами, вернутся домой не просто людьми с надломленной психикой, а напитанными человеконенавистнической идеологией боевиками, привыкшими к насилию и умеющими обращаться с оружием."По сути, это готовые члены будущего международного неофашистского подполья. "Азов" хорошему не научит. Вопрос: неужели этого не понимают власти и спецслужбы стран, разрешающих и даже способствующих отъезду добровольцев, как та же Латвия. Пусть и не все, но кто-то обязательно вернётся. Неужели и тогда будут во всём винить не себя, а Москву?" - заключает представитель МИД.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, мария захарова, в мире, украина, сша