Захарова: агитируя на борьбу с Россией, Европа и США упускают последствия
Захарова: Европа и США не думают о последствиях, агитируя на борьбу с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя наемникам, Европа и США не просчитывают последствий, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Агитируя население на борьбу с Россией и попустительствуя "добровольцам" (читай, наемникам), наши европейские и американские "партнёры" по уже не доброй традиции не просчитывают последствий, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, даже если они в перспективе будут угрожать им самим", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, показательной является история бывшего американского солдата, ветерана войн в Ираке и Афганистане Крейга Лэнга, уволенного из армии по причине посттравматического стрессового расстройства, в 2015-м году он отправился в Донбасс воевать в рядах "Правого сектора"* (организация запрещена в РФ), откуда год спустя его тоже выгоняют. Далее, по словам Захаровой, он пытается повоевать в Судане - его с напарником задерживают на границе с Кенией и депортируют в США.
"Там он убивает двух человек в попытке найти деньги для поездки в Каракас с целью борьбы с "правительственным режимом". В итоге сбегает от правоохранительных органов назад, на Украину. Призывы выдать Лэнга остаются в Киеве неуслышанными, и сегодня этот матёрый рецидивист и "пёс войны" воюет вместе с другими "легионерами". Например, с латышскими активистами. Компания из таких вот "диких гусей" подбирается там что надо", - отмечает представитель МИД.
По мнению Захаровой, "активисты", которые не сбегут в первые же дни, пройдут подготовку и останутся в рядах украинских парамилитарных формирований, сражаясь плечом к плечу с отъявленными нацистами, вернутся домой не просто людьми с надломленной психикой, а напитанными человеконенавистнической идеологией боевиками, привыкшими к насилию и умеющими обращаться с оружием.
"По сути, это готовые члены будущего международного неофашистского подполья. "Азов" хорошему не научит. Вопрос: неужели этого не понимают власти и спецслужбы стран, разрешающих и даже способствующих отъезду добровольцев, как та же Латвия. Пусть и не все, но кто-то обязательно вернётся. Неужели и тогда будут во всём винить не себя, а Москву?" - заключает представитель МИД.
* Запрещенная в России экстремистская организация