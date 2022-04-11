https://ria.ru/20220411/zakharova-1782984407.html

Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии

Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии - РИА Новости, 11.04.2022

Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе швейцарского государства, что подрыв основ послевоенной эпохи был инициирован совершенными... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:44

2022-04-11T19:44

2022-04-11T19:44

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе швейцарского государства, что подрыв основ послевоенной эпохи был инициирован совершенными блоком НАТО бомбежками и ракетными ударами по мирным городам Югославии в 1999 году, и заявила о неприемлемости такой забывчивости и вольной интерпретации исторических фактов в угоду политической конъюнктуре.По словам Захаровой, в последнее время российская сторона фиксирует заявления руководства Швейцарии в связи с событиями на Украине, которые вызывают у Москвы обоснованные вопросы. В частности, уточняет представитель МИД, президент Конфедерации, возглавляющий одновременно Федеральный департамент иностранных дел, Иньяцио Кассис в интервью люксембургскому изданию "Ле Котидьен" 7 апреля "громко объявил" о закате просуществовавшей с конца Второй мировой войны "эпохи, когда ни одна суверенная и демократическая страна на континенте не подвергалась нападениям"."Хотели бы напомнить главе швейцарского государства, что подрыв основ послевоенной эпохи, слом системы международного права были инициированы совершенными блоком НАТО бомбежками и ракетными ударами по мирным городам Югославии в 1999 году. Такая забывчивость и вольная интерпретация исторических фактов в угоду политической конъюнктуре абсолютно неприемлема", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.

https://ria.ru/20220410/zakharova-1782794480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, югославия, нато, мария захарова