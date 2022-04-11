Захарова напомнила главе Швейцарии о бомбежках НАТО по Югославии
Захарова напомнила главе Швейцарии Кассису о бомбежках НАТО по Югославии
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе швейцарского государства, что подрыв основ послевоенной эпохи был инициирован совершенными блоком НАТО бомбежками и ракетными ударами по мирным городам Югославии в 1999 году, и заявила о неприемлемости такой забывчивости и вольной интерпретации исторических фактов в угоду политической конъюнктуре.
По словам Захаровой, в последнее время российская сторона фиксирует заявления руководства Швейцарии в связи с событиями на Украине, которые вызывают у Москвы обоснованные вопросы. В частности, уточняет представитель МИД, президент Конфедерации, возглавляющий одновременно Федеральный департамент иностранных дел, Иньяцио Кассис в интервью люксембургскому изданию "Ле Котидьен" 7 апреля "громко объявил" о закате просуществовавшей с конца Второй мировой войны "эпохи, когда ни одна суверенная и демократическая страна на континенте не подвергалась нападениям".
"Хотели бы напомнить главе швейцарского государства, что подрыв основ послевоенной эпохи, слом системы международного права были инициированы совершенными блоком НАТО бомбежками и ракетными ударами по мирным городам Югославии в 1999 году. Такая забывчивость и вольная интерпретация исторических фактов в угоду политической конъюнктуре абсолютно неприемлема", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД РФ.