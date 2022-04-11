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Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2022
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Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов
Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2022
Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов
Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T00:33
2022-04-11T09:49
экономика
россия
в мире
антон силуанов
москва
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Если говорить о выходе на внешние рынки в перспективе, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно. Если мы и будем осуществлять заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов", —добавил министр.Он отметил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона приходится на внешние обязательства.
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экономика, россия, в мире, антон силуанов, москва
00:33 11.04.2022 (обновлено: 09:49 11.04.2022)
 
Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов

Силуанов: Минфин в 2022 году не планирует выходить на рынки заимствований

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия".

"Нам сейчас нет необходимости занимать на рынках. Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних. Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической", — сказал Силуанов.

"Если говорить о выходе на внешние рынки в перспективе, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно. Если мы и будем осуществлять заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов", —добавил министр.
Он отметил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона приходится на внешние обязательства.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
00:15
Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта
 
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