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Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов

Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов - РИА Новости, 11.04.2022

Минфин не планирует выходить на рынки заимствований, сообщил Силуанов

Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия". РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T00:33

2022-04-11T00:33

2022-04-11T09:49

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Известия"."Если говорить о выходе на внешние рынки в перспективе, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно. Если мы и будем осуществлять заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов", —добавил министр.Он отметил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона приходится на внешние обязательства.

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экономика, россия, в мире, антон силуанов, москва