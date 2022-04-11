https://ria.ru/20220411/zachistka-1783004430.html

Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях

Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 11.04.2022

Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях

Народная милиция Луганской народной республики продолжает зачистку от украинских боевиков в освобожденных населенных пунктах Донбасса, на окраинах которых... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:29

2022-04-11T22:29

2022-04-11T23:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики продолжает зачистку от украинских боевиков в освобожденных населенных пунктах Донбасса, на окраинах которых продолжаются бои, рассказали РИА Новости военнослужащие оборонного ведомства республики.Боец с позывным "Фара", которого украинские силовики ранили в руку, во время зачистки силами ЛНР окраин взятого населенного пункта заявил, что в некоторых районах, где остаются украинские силовики, активно идут уличные бои. "Сейчас подлечат, обратно вернемся", - рассказал боец, ожидая медпомощи.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная, Рубежное и ближайших к ним территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс