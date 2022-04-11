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Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/zachistka-1783004430.html
Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях
Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях - РИА Новости, 11.04.2022
Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях
Народная милиция Луганской народной республики продолжает зачистку от украинских боевиков в освобожденных населенных пунктах Донбасса, на окраинах которых... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:29
2022-04-11T23:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики продолжает зачистку от украинских боевиков в освобожденных населенных пунктах Донбасса, на окраинах которых продолжаются бои, рассказали РИА Новости военнослужащие оборонного ведомства республики.Боец с позывным "Фара", которого украинские силовики ранили в руку, во время зачистки силами ЛНР окраин взятого населенного пункта заявил, что в некоторых районах, где остаются украинские силовики, активно идут уличные бои. "Сейчас подлечат, обратно вернемся", - рассказал боец, ожидая медпомощи.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная, Рубежное и ближайших к ним территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:29 11.04.2022 (обновлено: 23:13 11.04.2022)
 
Силы ЛНР ведут зачистку от украинских боевиков на освобожденных территориях

Силы ЛНР ведут зачистку от боевиков в освобожденных населенных пунктах в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики продолжает зачистку от украинских боевиков в освобожденных населенных пунктах Донбасса, на окраинах которых продолжаются бои, рассказали РИА Новости военнослужащие оборонного ведомства республики.
"Проводим зачистку сектора. И возле, и в домах - растяжки, всякие сюрпризы. Вещи могут лежать, под ними может мина лежать. Никаких вещей трогать вообще нельзя, категорически, потому что вещь можно взять, под ней противопехотная мина может быть, она сразу взорвется, а это зацепит не только тебя, а еще и тех, кто рядом", - рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным "Поварешка".
Боец с позывным "Фара", которого украинские силовики ранили в руку, во время зачистки силами ЛНР окраин взятого населенного пункта заявил, что в некоторых районах, где остаются украинские силовики, активно идут уличные бои. "Сейчас подлечат, обратно вернемся", - рассказал боец, ожидая медпомощи.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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