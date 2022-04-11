https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782931886.html

Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых

Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых - РИА Новости, 11.04.2022

Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых

Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:02

2022-04-11T16:02

2022-04-11T16:02

россия

япония

экономика

в мире

хабомаи

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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Мы проводим их, чтобы продолжить и сохранить наши интересы в рыбном промысле. Мы направим все силы на проведение переговоров", - сказал Мацуно.Переговоры начались в условиях санкций против России. Японская сторона считает, что не известно, удастся ли достичь согласия, сроки переговоров не определены. Обычно переговоры проходят весной каждого года с тем, чтобы к 10 апреля японские рыбаки могли начать вылов.Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.В год Япония вылавливает 62 тысячи тонн лососевых, из них 2050 тонн приходится на оговоренные в процессе переговоров квоты. Несмотря на то, что это незначительная доля в общем вылове, японская сторона опасается, что исход переговоров или их разрыв могут негативно сказаться еще на трех видах подобных переговоров, в частности, переговорах о вылове ламинарии в районе островов Хабомаи, на которые претендует Япония.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782483960.html

https://ria.ru/20220411/nauka-1782247934.html

россия

япония

хабомаи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, экономика, в мире, хабомаи