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Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых - РИА Новости, 11.04.2022
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Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых
Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых - РИА Новости, 11.04.2022
Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых
Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
россия
япония
экономика
в мире
хабомаи
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Мы проводим их, чтобы продолжить и сохранить наши интересы в рыбном промысле. Мы направим все силы на проведение переговоров", - сказал Мацуно.Переговоры начались в условиях санкций против России. Японская сторона считает, что не известно, удастся ли достичь согласия, сроки переговоров не определены. Обычно переговоры проходят весной каждого года с тем, чтобы к 10 апреля японские рыбаки могли начать вылов.Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.В год Япония вылавливает 62 тысячи тонн лососевых, из них 2050 тонн приходится на оговоренные в процессе переговоров квоты. Несмотря на то, что это незначительная доля в общем вылове, японская сторона опасается, что исход переговоров или их разрыв могут негативно сказаться еще на трех видах подобных переговоров, в частности, переговорах о вылове ламинарии в районе островов Хабомаи, на которые претендует Япония.
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782483960.html
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россия, япония, экономика, в мире, хабомаи
16:02 11.04.2022
 
Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых

В правительстве Японии рассказали о переговорах с Россией о квоте на вылов лососевых

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРыбный рынок "Цукидзи" в Токио
Рыбный рынок Цукидзи в Токио - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Рыбный рынок "Цукидзи" в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Мы проводим их, чтобы продолжить и сохранить наши интересы в рыбном промысле. Мы направим все силы на проведение переговоров", - сказал Мацуно.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
Переговоры начались в условиях санкций против России. Японская сторона считает, что не известно, удастся ли достичь согласия, сроки переговоров не определены. Обычно переговоры проходят весной каждого года с тем, чтобы к 10 апреля японские рыбаки могли начать вылов.
Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.
В год Япония вылавливает 62 тысячи тонн лососевых, из них 2050 тонн приходится на оговоренные в процессе переговоров квоты. Несмотря на то, что это незначительная доля в общем вылове, японская сторона опасается, что исход переговоров или их разрыв могут негативно сказаться еще на трех видах подобных переговоров, в частности, переговорах о вылове ламинарии в районе островов Хабомаи, на которые претендует Япония.
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