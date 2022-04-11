Япония ведет переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых
В правительстве Японии рассказали о переговорах с Россией о квоте на вылов лососевых
Рыбный рынок "Цукидзи" в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония начала переговоры с Россией о квоте на вылов лососевых, потому что это соответствует ее национальным интересам, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Мы проводим их, чтобы продолжить и сохранить наши интересы в рыбном промысле. Мы направим все силы на проведение переговоров", - сказал Мацуно.
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Переговоры начались в условиях санкций против России. Японская сторона считает, что не известно, удастся ли достичь согласия, сроки переговоров не определены. Обычно переговоры проходят весной каждого года с тем, чтобы к 10 апреля японские рыбаки могли начать вылов.
Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.
В год Япония вылавливает 62 тысячи тонн лососевых, из них 2050 тонн приходится на оговоренные в процессе переговоров квоты. Несмотря на то, что это незначительная доля в общем вылове, японская сторона опасается, что исход переговоров или их разрыв могут негативно сказаться еще на трех видах подобных переговоров, в частности, переговорах о вылове ламинарии в районе островов Хабомаи, на которые претендует Япония.