https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782917503.html

Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России

Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России - РИА Новости, 11.04.2022

Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России

Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:54

2022-04-11T14:54

2022-04-11T14:59

россия

япония

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.По словам посла, решение японского правительства о запрете на новые инвестиции в российскую экономику "говорит само за себя" и является "отрицательным сигналом для японского бизнеса".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

япония

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, япония, в мире, санкции в отношении россии