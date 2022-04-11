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Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России - РИА Новости, 11.04.2022
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Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России
Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России - РИА Новости, 11.04.2022
Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России
Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:54
2022-04-11T14:59
россия
япония
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.По словам посла, решение японского правительства о запрете на новые инвестиции в российскую экономику "говорит само за себя" и является "отрицательным сигналом для японского бизнеса".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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россия, япония, в мире, санкции в отношении россии
14:54 11.04.2022 (обновлено: 14:59 11.04.2022)
 
Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России

Посол Галузин: японский бизнес испытывает внутреннее давление из-за деятельности в России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки
Вид на ночной Токио со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.
"На данный момент целый ряд японских автопроизводителей, имеющих производственные мощности в России, заявил о приостановке своей производственной деятельности, ссылаясь в том числе на проблемы с производственно-логистическими цепочками, на деле же, на мой взгляд, речь идет о том, что японский бизнес подвергается достаточно серьезному давлению на фоне сворачивания деятельности в России", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла, решение японского правительства о запрете на новые инвестиции в российскую экономику "говорит само за себя" и является "отрицательным сигналом для японского бизнеса".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
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