14:54 11.04.2022 (обновлено: 14:59 11.04.2022)
Дипломат: бизнес в Японии испытывает давление из-за деятельности в России
Посол Галузин: японский бизнес испытывает внутреннее давление из-за деятельности в России
Вид на ночной Токио со смотровой площадки. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Японский бизнес находится под большим внутренним давлением по вопросу деятельности в России, это отрицательный сигнал для него, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.
"На данный момент целый ряд японских автопроизводителей, имеющих производственные мощности в России, заявил о приостановке своей производственной деятельности, ссылаясь в том числе на проблемы с производственно-логистическими цепочками, на деле же, на мой взгляд, речь идет о том, что японский бизнес подвергается достаточно серьезному давлению на фоне сворачивания деятельности в России", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам посла, решение японского правительства о запрете на новые инвестиции в российскую экономику "говорит само за себя" и является "отрицательным сигналом для японского бизнеса".
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