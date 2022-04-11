https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782893659.html

Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов

Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022

Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов

Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, однако выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов, заявил посол России в Японии... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:06

2022-04-11T13:06

2022-04-11T13:20

япония

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, однако выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.О том, что Япония вышлет восемь сотрудников российского посольства и торгпредства, заявила на прошлой неделе пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно. По словам посла, Япония на сегодняшний день находится в ряду стран, которые проводят в отношении России недружественную политику."Что касается решения японской стороны о высылке восьми наших коллег, то это решение во всех отношениях контрпродуктивное для российско-японских связей", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24". Посол отметил, что в условиях сложной международной обстановки "необходимо поддерживать нормальные надежные каналы для дипломатического общения"."Своим решением японская сторона сужает возможности для нормального дипломатического диалога, для нормальной дипломатической межгосударственной работы, наносит ущерб в том числе сама себе, потому что без ответа эта недружественная акция не останется", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, в мире, россия, санкции в отношении россии