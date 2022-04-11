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Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов
Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022
Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов
Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, однако выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов, заявил посол России в Японии... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:06
2022-04-11T13:06
2022-04-11T13:20
япония
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва ответит на решение Токио выслать российских дипломатов, однако выступает за сохранение нормальных дипломатических каналов, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.О том, что Япония вышлет восемь сотрудников российского посольства и торгпредства, заявила на прошлой неделе пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно. По словам посла, Япония на сегодняшний день находится в ряду стран, которые проводят в отношении России недружественную политику."Что касается решения японской стороны о высылке восьми наших коллег, то это решение во всех отношениях контрпродуктивное для российско-японских связей", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24". Посол отметил, что в условиях сложной международной обстановки "необходимо поддерживать нормальные надежные каналы для дипломатического общения"."Своим решением японская сторона сужает возможности для нормального дипломатического диалога, для нормальной дипломатической межгосударственной работы, наносит ущерб в том числе сама себе, потому что без ответа эта недружественная акция не останется", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, россия, санкции в отношении россии
13:06 11.04.2022 (обновлено: 13:20 11.04.2022)
Посол в Токио пообещал ответ на высылку российских дипломатов
Посол в Токио Галузин пообещал, что высылка российских дипломатов не останется без ответа