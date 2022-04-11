https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

Япония любит российский уголь и украинских нацистов

Япония любит российский уголь и украинских нацистов - РИА Новости, 11.04.2022

Япония любит российский уголь и украинских нацистов

Японские средства массовой информации со ссылкой на собственные источники в правительстве утверждают, что Токио собирается саботировать очередной пакет... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T08:00

2022-04-11T08:00

2022-04-11T08:45

экономика

фумио кисида

дмитрий медведев

россия

токио

кунашир (остров)

huawei technologies

сахалин-2

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Японские средства массовой информации со ссылкой на собственные источники в правительстве утверждают, что Токио собирается саботировать очередной пакет антироссийских санкций и не будет вводить эмбарго на импорт угля из России.Событие это интересно по двум причинам.Во-первых, потому что всего лишь 8 апреля премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что страна однозначно поддержит любые санкции, вводимые против нашей страны, и откажется от закупок российского энергетического угля.Во-вторых, Токио демонстрирует загадочную избирательность. Сразу после введения Вашингтоном и Брюсселем первых секторальных санкций японские энергетики и экономисты, отбросив дипломатическую казуистику, в лоб сказали, что Япония не будет выходить из совместных с Россией проектов по добыче природного газа, в частности, "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2". Интересно то, что коллективный Запад, рефлекторно бросающийся на любого, кто осмеливается не придерживаться общего курса на эскалацию напряжения и удушение российской экономики, как в рот воды набрал и что в первом, что во втором случае притворился слепым и глухим.Официальный же Токио пытается одновременно и на сакуру влезть, и кимоно не порвать.С одной стороны, Япония всегда по умолчанию и без исключений выступает на стороне Соединенных Штатов, вставших на путь конфронтации с Москвой, что привело к беспрецедентному ухудшению межгосударственных отношений. В своем недавнем интервью заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев охарактеризовал текущие отношения в паре Россия — Запад как находящиеся на историческом дне, то есть даже хуже, чем было в разгар холодной войны.Причем Токио в этот ледяной коктейль вносит свою нотку огня.Вопрос островов Курильской гряды, или северных территорий, как их называют в Японии, то сходит с первых полос местных газет и исчезает из речей политиков, то с новой энергией поднимается на щит. Именно так происходит и сейчас. Буквально неделю назад информационное агентство "Киодо Цусин", разбирая черновик правительственного справочника о внешней политике страны, также известного как "Синяя книга дипломатии", сообщила, что Токио в дальнейшем будет безальтернативно называть острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи "исконными землями Японии, находящимися под незаконной оккупацией". Выбор подобной риторики и политического курса априори не может привести к потеплению отношений с Москвой, которая планомерно и зеркально отвечает на любые недружественные действия в свой адрес.С другой стороны, наш восточный сосед критически зависим от внешних поставок энергоресурсов, и ситуация ни на йоту не изменилась за прошедшие годы. Решить вопрос тотального дефицита первичных источников энергии не помог ни промышленный штиль, вызванный пандемией COVID-19, ни громогласные заявления и планы по переходу на альтернативные возобновляемые источники.Россия традиционно выступает ключевым поставщиком ресурсов топливного сегмента, что позволяет и наполнять местные бюджеты дальневосточных регионов нашей страны, и поддерживать необходимую выработку тепловой и электрической энергии по ту сторону Японского моря.Что касается конкретно угля, то по объемам поставок энергетических марок по итогам 2021 года Россия заняла третье место в списке главных экспортеров. В японские порты, а позднее на электростанции и предприятия поступило 19,7 миллионf тонн российского угля, что составило 11 процентов от общего импорта. Всего же за прошлый год Токио закупил и ввез 182 миллиона тонн угля, а в структуре поставок на первом и втором местах расположились Австралия и Индонезия соответственно.За прошедшее с момента последнего выступления господина Кисида время профессионалы сектора энергетики Японии, видимо, объяснили ему некоторые факты, умножающие на ноль всю солидарность с партнерами по антироссийской коалиции.Да, российский импорт занимает всего лишь десятую часть поставок, но данный показатель за последние пять лет увеличился почти втрое. Заменить же в корабельных трюмах российский уголь на другой в теории можно, но на практике крайне маловероятно.Австралия, главный угольный резерв Токио, за прошлый год поставил в Японию 124 миллиона тонн энергетического угля, что вроде и много, но только если не знать, что годом ранее этот показатель был на 11 миллионов тонн больше. В 2021 году австралийские угольщики нашли себе гораздо более перспективного покупателя, Индию. Здесь, кстати, произошла донельзя поучительная история, которая, предположим, во многом и стала причиной того, что Токио передумал вводить эмбарго.В 2021 году Австралия (точно так же, как и Япония сегодня), стремясь выказать свою безусловную солидарность с США, ввели санкции против Китая, запретив ввоз и реализацию на своей территории продукции электронных корпораций Huawei и ZTE. Пекин после нескольких последних китайских предупреждений волевым решением запретил импорт угля из Австралии, где торговля этим видом топлива составляет от трех до пяти процентов ежегодного государственного бюджета. На рейдах китайских портов застыли десятки балкеров, которым было некуда сгружать свой груз, а компании, оплатившие привычный фрахт, начали нести очень болезненные убытки. Чтобы хоть как-то компенсировать потери, австралийцы стали сбывать уголь со скидкой до 15 процентов покупателям из Индии, страны, провозгласившей государственный курс на создание "главной сталелитейной страны мира". По итогам первого полугодия 2021-го продажи австралийского угля в полуторамиллиардную Индию выросли на 503 процента, и сейчас, когда Япония хочет наказать Россию, австралийцы просто физически не могут поставить необходимые объемы. Угольные шахты и разрезы — это не конвейер, там нельзя просто взять и перевести тумблер добычи в режим "турбо", объемы продукции планируются на годы вперед и расписаны в долгосрочных контрактах.Не придет на помощь и Индонезия, вторая угольная житница планеты.В декабре прошлого года там разразился грандиозный скандал, когда внезапно выяснилось, что на местных электростанциях критически малый запас угля, так как добывающие компании предпочитали не выполнять обязательный госзаказ, а продавали уголь на экспорт, получая за это сверхприбыли. Джакарта не стала играть в демократию и просто запретила вывоз угля до тех пор, пока собственные стратегические запасы не будут пополнены до надлежащего уровня и пока местные угольщики не осознают, что с государством надо дружить, а дивиденды по акциям могут и подождать. В настоящий момент лицензии на экспортную торговлю углем в Индонезии получили буквально считанные предприятия, и бывшая река индонезийского угля сегодня больше похожа на слабый ручеек.Бессилен в качестве поддержки Токио и лучший друг из-за океана.В Соединенных Штатах по итогам 2021 года ожидается прирост добычи каменного угля порядка 40-45 миллионов тонн (то есть до 520 миллионов тонн в год ), но есть одна маленькая проблема. Рекордный скачок добычи после того, как годом ранее производство угля в Штатах упало до 50-летнего минимума, был профинансирован китайскими банками. По новым экологическим законам банки и инвестиционные компании Америки теоретически могут вкладываться в собственный углепром, но на практике лучше этого не делать, ибо будет себе дороже. Огромные штрафы, шельмование в прессе и митинги озабоченных экологов у дверей главного офиса не самый лучший фон для ведения бизнеса.Естественно, китайцы вложили деньги в американские шахты не из альтруизма. Управление энергетической информации (EIA) сообщает, что в 2021 году экспорт угля энергетических марок из США скачком вырос с 27 до 45 миллионов тонн — и львиная доля прироста приходится на поставки в Китай. Отдельной графой идет рост поставок металлургического кокса, но об этом как-нибудь в другой раз.Впрочем, реальность обидно щелкнула по носу не только японцев. Достаточно сказать, что и Евросоюз, который буквально на прошлой неделе устами Урсулы фон дер Ляйен угрожал ввести полное эмбарго на закупки российского угля, срочно передумал и перенес введение запрета на середину августа. За полгода может случиться всякое, например, завершится специальная операция на Украине, и можно будет с полным основанием сохранить привычные схемы закупок и поставок необходимого топлива.Под занавес нашего сегодняшнего разговора еще раз отметим, что политический курс Японии извилист и причудлив. Девятого апреля японское Следственное управление общественной безопасности при Министерстве юстиции удалило украинский полк "Азов" из справочника по международному терроризму, то есть Япония больше не считает это подразделение неонацистским.Поражает во всей этой ситуации невероятная эластичность политического кимоно Токио, которое не рвется при одновременных закупках российского угля и проявлении симпатий к ультранационалистам под самым боком у России.

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https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782161791.html

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https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html

https://ria.ru/20220409/azov-1782667619.html

россия

токио

кунашир (остров)

япония

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экономика, фумио кисида, дмитрий медведев, россия, токио, кунашир (остров), huawei technologies, сахалин-2, zte, санкции в отношении россии, япония, авторы, колумнисты - авторы