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"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа
"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа - РИА Новости, 11.04.2022
"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа
Зарубежные хакеры особенно активно пытаются взломать сайт госкорпорации в преддверии Дня космонавтики, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:01
2022-04-11T17:01
2022-04-11T17:01
дмитрий рогозин
космос - риа наука
россия
центр управления полетами
роскосмос
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные хакеры особенно активно пытаются взломать сайт госкорпорации в преддверии Дня космонавтики, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец."В преддверии Дня космонавтики технические специалисты "Роскосмоса" зафиксировали повышенную активность зарубежных хакеров, пытающиеся взломать сайт госкорпорации", - написал Струговец в своем Telegram-канале.По его мнению, хакеры попытаются разместить на сайте ложную информацию для дискредитации ракетно-космической отрасли России и страны в целом.Технические специалисты "Роскосмоса" сейчас отражают атаки на сайт, отметил глава пресс-службы.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, заверив, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220408/yalta-1782475115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия, центр управления полетами, роскосмос, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа
"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа ко Дню космонавтики