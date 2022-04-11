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"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа

"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа - РИА Новости, 11.04.2022

"Роскосмос" сообщил о попытках взлома сайта из-за рубежа

Зарубежные хакеры особенно активно пытаются взломать сайт госкорпорации в преддверии Дня космонавтики, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:01

2022-04-11T17:01

2022-04-11T17:01

дмитрий рогозин

космос - риа наука

россия

центр управления полетами

роскосмос

telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Зарубежные хакеры особенно активно пытаются взломать сайт госкорпорации в преддверии Дня космонавтики, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец."В преддверии Дня космонавтики технические специалисты "Роскосмоса" зафиксировали повышенную активность зарубежных хакеров, пытающиеся взломать сайт госкорпорации", - написал Струговец в своем Telegram-канале.По его мнению, хакеры попытаются разместить на сайте ложную информацию для дискредитации ракетно-космической отрасли России и страны в целом.Технические специалисты "Роскосмоса" сейчас отражают атаки на сайт, отметил глава пресс-службы.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял о хакерских атаках на ЦУП и космическую группировку, заверив, что система безопасности "Роскосмоса" автоматически отбила атаки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/yalta-1782475115.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия, центр управления полетами, роскосмос, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии