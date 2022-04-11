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Пермский производитель водоматов расширил географию поставок - РИА Новости, 11.04.2022
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Пермский производитель водоматов расширил географию поставок
Пермский производитель водоматов расширил географию поставок - РИА Новости, 11.04.2022
Пермский производитель водоматов расширил географию поставок
Производитель аппаратов по продаже питьевой воды из Пермского края заключил новые экспортные контракты и расширил географию поставок оборудования до 24... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:54
2022-04-11T16:54
пермский край
дмитрий махонин
таможенный союз
экономика
технологии
россия
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ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. Производитель аппаратов по продаже питьевой воды из Пермского края заключил новые экспортные контракты и расширил географию поставок оборудования до 24 государств, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По информации пресс-службы главы Пермского края, занимающаяся изготовлением водоматов компания "Живая Вода" из Перми открыла 50 вакансий благодаря новым контрактам на экспорт.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, в ходе переговоров с партнерами предприятие достигло договоренностей о производстве аппаратов для стран Африки и Таможенного Союза. "Готовы также партии аппаратов для отправки в Болгарию и Иран &lt;…&gt; Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих", – добавляют в ведомстве.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общая сумма продаж составила 27 миллионов рублей. В пермских водоматах используются только отечественные или закупленные у дружественных стран комплектующие. Для увеличения продаж компания запустила производство аппаратов с облегченной модификацией и ценником, сниженным до 30%.Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед предприятиями стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. По его словам, "краевые власти готовы оказывать в этом поддержку". "Любые санкции и сложные процессы в экономике являются для компаний новым "окном возможностей", которое можно успешно использовать для развития. Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь предприятиям", – сказал глава Пермского края.
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пермский край, дмитрий махонин, таможенный союз, экономика, технологии, россия
16:54 11.04.2022
 

Пермский производитель водоматов расширил географию поставок

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяВодомат "Живая Вода"
Водомат Живая Вода - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. Производитель аппаратов по продаже питьевой воды из Пермского края заключил новые экспортные контракты и расширил географию поставок оборудования до 24 государств, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По информации пресс-службы главы Пермского края, занимающаяся изготовлением водоматов компания "Живая Вода" из Перми открыла 50 вакансий благодаря новым контрактам на экспорт.
"В рамках выставки VEND EXPO 2022 в Москве (компания – ред.) заключила три контракта с предпринимателями из зарубежных стран на поставки аппаратов по очистке и продаже воды <…> Благодаря новым клиентам пермские промышленники расширили свою географию поставок оборудования до 24 государств", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, в ходе переговоров с партнерами предприятие достигло договоренностей о производстве аппаратов для стран Африки и Таможенного Союза. "Готовы также партии аппаратов для отправки в Болгарию и Иран <…> Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих", – добавляют в ведомстве.
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По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общая сумма продаж составила 27 миллионов рублей. В пермских водоматах используются только отечественные или закупленные у дружественных стран комплектующие. Для увеличения продаж компания запустила производство аппаратов с облегченной модификацией и ценником, сниженным до 30%.
Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед предприятиями стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. По его словам, "краевые власти готовы оказывать в этом поддержку". "Любые санкции и сложные процессы в экономике являются для компаний новым "окном возможностей", которое можно успешно использовать для развития. Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь предприятиям", – сказал глава Пермского края.
 
Пермский крайДмитрий МахонинТаможенный союзЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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