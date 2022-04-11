https://ria.ru/20220411/vodomaty-1782945943.html

Пермский производитель водоматов расширил географию поставок

Пермский производитель водоматов расширил географию поставок - РИА Новости, 11.04.2022

Пермский производитель водоматов расширил географию поставок

Производитель аппаратов по продаже питьевой воды из Пермского края заключил новые экспортные контракты и расширил географию поставок оборудования до 24... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:54

2022-04-11T16:54

2022-04-11T16:54

пермский край

дмитрий махонин

таможенный союз

экономика

технологии

россия

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ПЕРМЬ, 11 апр – РИА Новости. Производитель аппаратов по продаже питьевой воды из Пермского края заключил новые экспортные контракты и расширил географию поставок оборудования до 24 государств, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По информации пресс-службы главы Пермского края, занимающаяся изготовлением водоматов компания "Живая Вода" из Перми открыла 50 вакансий благодаря новым контрактам на экспорт.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, в ходе переговоров с партнерами предприятие достигло договоренностей о производстве аппаратов для стран Африки и Таможенного Союза. "Готовы также партии аппаратов для отправки в Болгарию и Иран <…> Для обеспечения запросов заказчиков предприятие трудоустроит инженеров, специалистов по кадрам и рабочих", – добавляют в ведомстве.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, общая сумма продаж составила 27 миллионов рублей. В пермских водоматах используются только отечественные или закупленные у дружественных стран комплектующие. Для увеличения продаж компания запустила производство аппаратов с облегченной модификацией и ценником, сниженным до 30%.Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что в текущих условиях перед предприятиями стоит задача оперативно переориентироваться на внутренний рынок и рынки дружественных стран. По его словам, "краевые власти готовы оказывать в этом поддержку". "Любые санкции и сложные процессы в экономике являются для компаний новым "окном возможностей", которое можно успешно использовать для развития. Правительство края со своей стороны продолжит оказывать всестороннюю помощь предприятиям", – сказал глава Пермского края.

https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html

пермский край

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, таможенный союз, экономика, технологии, россия