https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html

Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны, заявили в Центробанке

Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны, заявили в Центробанке - РИА Новости, 11.04.2022

Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны, заявили в Центробанке

Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря", криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды, и вложения инвесторов в них могут быть... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:45

2022-04-11T16:45

2022-04-11T18:19

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

технологии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря", криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды, и вложения инвесторов в них могут быть полностью утеряны, говорится в годовом отчете Банка России."Распространение криптовалют в России также создает угрозы для благосостояния граждан – рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря" на рынке, криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз", - указывается в отчете.Эксперты Банка России добавляют, что в случае дальнейшего роста рынка и масштабного вовлечения в него банков и прочих традиционных участников существует риск того, что финансовые посредники будут нести характерные для криптовалют риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка, а также на реальную экономику.Помимо указанных рисков, ЦБ РФ также рассматривает в качестве угроз нелегальную деятельность связанную с криптовалютами, так как они массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности.Таким образом, растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, в связи с чем Банк России предложил реализовать ряд мер по регулированию рисков. Кроме того, Банк России приступил к регулярному мониторингу тенденций, связанных с криптовалютами, в том числе посредством взаимодействия с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, осуществляющими надзор за их деятельностью, а также иностранными платежными системами.

https://ria.ru/20211029/investitsii-1756778133.html

https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта, технологии