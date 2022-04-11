16:45 11.04.2022 (обновлено: 18:19 11.04.2022)
Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны, заявили в Центробанке
Центробанк предупредил, что вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря", криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды, и вложения инвесторов в них могут быть полностью утеряны, говорится в годовом отчете Банка России.
"Распространение криптовалют в России также создает угрозы для благосостояния граждан – рост рынка криптовалют во многом отражает формирование "пузыря" на рынке, криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны как по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз", - указывается в отчете.
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Эксперты Банка России добавляют, что в случае дальнейшего роста рынка и масштабного вовлечения в него банков и прочих традиционных участников существует риск того, что финансовые посредники будут нести характерные для криптовалют риск ликвидности, рыночный риск и кредитный риск, а взаимосвязанность крупных финансовых институтов может способствовать распространению таких рисков на более широкий круг участников рынка, а также на реальную экономику.
Помимо указанных рисков, ЦБ РФ также рассматривает в качестве угроз нелегальную деятельность связанную с криптовалютами, так как они массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности.
Таким образом, растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы, в связи с чем Банк России предложил реализовать ряд мер по регулированию рисков. Кроме того, Банк России приступил к регулярному мониторингу тенденций, связанных с криптовалютами, в том числе посредством взаимодействия с регуляторами иностранных криптовалютных бирж, осуществляющими надзор за их деятельностью, а также иностранными платежными системами.
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