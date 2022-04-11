https://ria.ru/20220411/vaktsinatsiya-1782904487.html

Московское УФСИН опровергло данные о принудительной вакцинации в СИЗО-6

Московское УФСИН опровергло данные о принудительной вакцинации в СИЗО-6 - РИА Новости, 11.04.2022

Московское УФСИН опровергло данные о принудительной вакцинации в СИЗО-6

Информация в СМИ о принудительной вакцинации в СИЗО-6 Москвы и якобы отсутствии медицинской помощи в учреждении не соответствуют действительности, сообщает... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T13:52

2022-04-11T13:52

2022-04-11T13:53

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сизо-6

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Информация в СМИ о принудительной вакцинации в СИЗО-6 Москвы и якобы отсутствии медицинской помощи в учреждении не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.Как пояснили в ведомстве, в ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-6, где содержатся арестанты-женщины, принудительно заставляют вакцинироваться от новой COVID-19, не оказывают медицинскую помощь, а место в электронной очереди на получение передач и встречу с адвокатами продается сотрудниками учреждения. Также якобы сотрудники СИЗО конвоируют заключенных в суд в неудовлетворительных условиях, что приводит к травмам."Данная информация не соответствует действительности. В соответствии с законодательством, на сотрудников уголовно-исполнительной системы не возложены функции по конвоированию подозреваемых и обвиняемых в суд. Медицинское обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, в следственном изоляторе имеется весь необходимый запас лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.В УФСИН добавили, что вакцинация арестантов проводится на добровольной основе, а вывоз в медицинские учреждения Москвы для проведения МРТ осуществляется по медицинским показаниям: в 2021 году – девять человек, в первом квартале 2022 года –два человека."Упоминаемая в публикациях СМИ обвиняемая Ракова М.Н., которая якобы ослепла в СИЗО, за шесть месяцев нахождения в учреждении дважды была на приеме у врачей, при этом на слабое зрение не жаловалась, очки она не носит", - поясняется в релизе.Техническое обслуживание онлайн-систем для предварительной записи следователей и адвокатов "ФСИН.Визит", а также для предварительной записи в бюро передач "ФСИН.Окно" осуществляется коммерческими организациями, и вмешательство в их работу со стороны сотрудников следственного изолятора невозможно, подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20220330/sizo-1780904283.html

https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6