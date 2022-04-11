https://ria.ru/20220411/ukraina-1782977303.html

Капитан "Азов Конкорда" рассказал об угрозах от украинских боевиков

Капитан "Азов Конкорда" рассказал об угрозах от украинских боевиков - РИА Новости, 11.04.2022

Капитан "Азов Конкорда" рассказал об угрозах от украинских боевиков

Украинские боевики в Мариуполе вели себя враждебно только по отношению к российским морякам, рассказал журналистам капитан судна "Азов Конкорд" Николай... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T18:58

2022-04-11T18:58

2022-04-11T22:09

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Мариуполе вели себя враждебно только по отношению к российским морякам, рассказал журналистам капитан судна "Азов Конкорд" Николай Галактионов.Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в ходе пресс-конференции задал вопрос экипажу корабля, обращались ли националисты "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) враждебно ко всем морякам в порту или только к россиянам, поскольку у причалов было несколько судов. "Такие действия только в отношении нашего судна были. С поломкой оборудования, со всем остальным", - сказал Галактионов.На уточняющий вопрос Басурина, были ли на других судах граждане РФ, старший помощник капитана Алексей Ижевский ответил: "На одном пароходе был один человек по информации, там говорили. А в основном все Украина. Те, кто стоял рядом с нами - в этой части порта - там все Украина".Судно "Азов Конкорд" с российским экипажем могли выпустить из порта Мариуполя до начала активных боевых действий, однако причина, по которой это так и не было сделано, до сих пор непонятна, рассказал Николай Галактионов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/sukhogruz-1782737645.html

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781878057.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Капитан "Азов Конкорда": Враждебные действия были только в отношении нашего судна Украинские боевики в Мариуполе вели себя враждебно только по отношению к российским морякам, рассказал журналистам капитан судна "Азов Конкорд" Николай Галактионов. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в ходе пресс-конференции задал вопрос экипажу корабля, обращались ли националисты "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) враждебно ко всем морякам в порту или только к россиянам, поскольку у причалов было несколько судов. "Такие действия только в отношении нашего судна были. С поломкой оборудования, со всем остальным", - сказал Галактионов. 2022-04-11T18:58 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр