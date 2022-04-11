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Часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций

СМИ: часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022

Часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций

В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:49

2022-04-11T14:49

2022-04-11T16:39

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian.По его словам, сейчас перевозчикам приходится сокращать количество рейсов, чтобы подготовиться к одному из основных рабочих сезонов: пасхальным каникулам.Как отмечает издание, в Великобритании насчитывается более 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежит более 900 тысяч километров путей.Секретарь парламентской группы по историческим железным дорогам Крис Остин рассказал, что эти пути играют большую роль в туристическом секторе, принося британской экономике около полумиллиарда фунтов стерлингов в год.На прошлой неделе Евросоюз ввел пятый пакет санкций из-за спецоперации на Украине. Новые ограничения, в частности, вводят запрет на импорт угля из Российской Федерации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220411/yaponiya-1782833423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, россия, евросоюз, украина