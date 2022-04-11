Часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций

14:49 11.04.2022 (обновлено: 16:39 11.04.2022)
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Guardian: в Британии кончается уголь для паровозов, курсирующих по историческим маршрутам
CC0 / Gabriela Palai /
Паровоз в Хайленде, Великобритания
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian.
"В Британии закончился уголь для паровозов, и нашим следующим поставщиком должна была стать Россия, которую теперь уже не рассматривают. Мы находимся в очень сложном положении", — рассказал представитель Ffestiniog & Welsh Highland Railways Пол Левин.
По его словам, сейчас перевозчикам приходится сокращать количество рейсов, чтобы подготовиться к одному из основных рабочих сезонов: пасхальным каникулам.
Как отмечает издание, в Великобритании насчитывается более 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежит более 900 тысяч километров путей.
Секретарь парламентской группы по историческим железным дорогам Крис Остин рассказал, что эти пути играют большую роль в туристическом секторе, принося британской экономике около полумиллиарда фунтов стерлингов в год.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".