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СМИ: часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022
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Часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций
СМИ: часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций - РИА Новости, 11.04.2022
Часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций
В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:49
2022-04-11T16:39
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россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian.По его словам, сейчас перевозчикам приходится сокращать количество рейсов, чтобы подготовиться к одному из основных рабочих сезонов: пасхальным каникулам.Как отмечает издание, в Великобритании насчитывается более 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежит более 900 тысяч километров путей.Секретарь парламентской группы по историческим железным дорогам Крис Остин рассказал, что эти пути играют большую роль в туристическом секторе, принося британской экономике около полумиллиарда фунтов стерлингов в год.На прошлой неделе Евросоюз ввел пятый пакет санкций из-за спецоперации на Украине. Новые ограничения, в частности, вводят запрет на импорт угля из Российской Федерации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, великобритания, россия, евросоюз, украина
14:49 11.04.2022 (обновлено: 16:39 11.04.2022)
 
СМИ: часть британского наследия оказалась под угрозой из-за санкций

Guardian: в Британии кончается уголь для паровозов, курсирующих по историческим маршрутам

CC0 / Gabriela Palai / Паровоз в Хайленде, Великобритания
Паровоз в Хайленде, Великобритания - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC0 / Gabriela Palai /
Паровоз в Хайленде, Великобритания
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Великобритании операторы исторических железнодорожных дорог заявили о трудностях из-за сокращения запасов угля, пишет газета The Guardian.

"В Британии закончился уголь для паровозов, и нашим следующим поставщиком должна была стать Россия, которую теперь уже не рассматривают. Мы находимся в очень сложном положении", — рассказал представитель Ffestiniog & Welsh Highland Railways Пол Левин.

По его словам, сейчас перевозчикам приходится сокращать количество рейсов, чтобы подготовиться к одному из основных рабочих сезонов: пасхальным каникулам.
Как отмечает издание, в Великобритании насчитывается более 150 исторических железнодорожных компаний, которым принадлежит более 900 тысяч километров путей.
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Секретарь парламентской группы по историческим железным дорогам Крис Остин рассказал, что эти пути играют большую роль в туристическом секторе, принося британской экономике около полумиллиарда фунтов стерлингов в год.
На прошлой неделе Евросоюз ввел пятый пакет санкций из-за спецоперации на Украине. Новые ограничения, в частности, вводят запрет на импорт угля из Российской Федерации.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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