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Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов

Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов - РИА Новости, 11.04.2022

Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов

Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:48

2022-04-11T16:48

2022-04-11T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный формат. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровую систему представили на форуме-выставке "Госзаказ-2022". На выставке на примерах округа Химки и Наро-Фоминского городского округа показали, как теперь в регионе проходят торги. Главы округов рассказали о перспективах реализации имущества и земельных участках, которые можно приобрести на торгах в этих муниципалитетах.Узнать, какие земельные участки сейчас выставлены на торги в округах МО, можно на портале ЕАСУЗ.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)