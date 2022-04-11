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Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов - РИА Новости, 11.04.2022
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Новости Подмосковья
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Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов - РИА Новости, 11.04.2022
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов
Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:48
2022-04-11T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный формат. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровую систему представили на форуме-выставке "Госзаказ-2022". На выставке на примерах округа Химки и Наро-Фоминского городского округа показали, как теперь в регионе проходят торги. Главы округов рассказали о перспективах реализации имущества и земельных участках, которые можно приобрести на торгах в этих муниципалитетах.Узнать, какие земельные участки сейчас выставлены на торги в округах МО, можно на портале ЕАСУЗ.
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московская область (подмосковье)
16:48 11.04.2022
 

Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный формат. Об этом сообщил телеканал "360".
Цифровую систему представили на форуме-выставке "Госзаказ-2022". На выставке на примерах округа Химки и Наро-Фоминского городского округа показали, как теперь в регионе проходят торги. Главы округов рассказали о перспективах реализации имущества и земельных участках, которые можно приобрести на торгах в этих муниципалитетах.
Узнать, какие земельные участки сейчас выставлены на торги в округах МО, можно на портале ЕАСУЗ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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