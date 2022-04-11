https://ria.ru/20220411/tsifrovizatsiya-1782944051.html
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов - РИА Новости, 11.04.2022
Московская область стала лидером среди регионов по цифровизации торгов
Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:48
2022-04-11T16:48
2022-04-11T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московская область стала первым регионом России, в котором реализовали схему централизации земельно-имущественных торгов. Торги в регионе перевели в электронный формат. Об этом сообщил телеканал "360".Цифровую систему представили на форуме-выставке "Госзаказ-2022". На выставке на примерах округа Химки и Наро-Фоминского городского округа показали, как теперь в регионе проходят торги. Главы округов рассказали о перспективах реализации имущества и земельных участках, которые можно приобрести на торгах в этих муниципалитетах.Узнать, какие земельные участки сейчас выставлены на торги в округах МО, можно на портале ЕАСУЗ.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)