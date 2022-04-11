https://ria.ru/20220411/tekhnika-1782984830.html

Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья

Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2022

Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья

Новую коммунальную технику передали 15 округам Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Всего округам передали 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков,... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

2022-04-11T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новую коммунальную технику передали 15 округам Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Всего округам передали 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков, рассказали в министерстве ЖКХ региона.Новую технику получили: Балашиха, Красногорск, Жуковский, Одинцово, Пушкино, Реутов, Фрязино, Химки, Электрогорск, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Королев, Ленинский и Долгопрудный.Отмечается, что всего за последние восемь лет для Московской области закупили более 1,3 тысячи погрузчиков снега, уборочных машин, автовышек и другой коммунальной техники.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)