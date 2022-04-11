Рейтинг@Mail.ru
Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220411/tekhnika-1782984830.html
Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья
Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 11.04.2022
Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья
Новую коммунальную технику передали 15 округам Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Всего округам передали 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:46
2022-04-11T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782980442_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d32a11bba238d8a32a885704eacd35ad.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новую коммунальную технику передали 15 округам Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Всего округам передали 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков, рассказали в министерстве ЖКХ региона.Новую технику получили: Балашиха, Красногорск, Жуковский, Одинцово, Пушкино, Реутов, Фрязино, Химки, Электрогорск, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Королев, Ленинский и Долгопрудный.Отмечается, что всего за последние восемь лет для Московской области закупили более 1,3 тысячи погрузчиков снега, уборочных машин, автовышек и другой коммунальной техники.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782980442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cf0131954e4579d9d42ea8a9e61b2d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
19:46 11.04.2022
 

Новую технику получили коммунальщики в 15 округах Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новую коммунальную технику передали 15 округам Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Всего округам передали 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков, рассказали в министерстве ЖКХ региона.
Новую технику получили: Балашиха, Красногорск, Жуковский, Одинцово, Пушкино, Реутов, Фрязино, Химки, Электрогорск, Котельники, Дзержинский, Люберцы, Королев, Ленинский и Долгопрудный.
Отмечается, что всего за последние восемь лет для Московской области закупили более 1,3 тысячи погрузчиков снега, уборочных машин, автовышек и другой коммунальной техники.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала