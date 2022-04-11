https://ria.ru/20220411/tantsy-1782882291.html

Красноярский коллектив танца Сибири представил шоу в Кремлевском дворце

Красноярский коллектив танца Сибири представил шоу в Кремлевском дворце - РИА Новости, 11.04.2022

Красноярский коллектив танца Сибири представил шоу в Кремлевском дворце

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко представил в Кремлевском дворце масштабную концертную программу "Сибирь... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:29

2022-04-11T12:29

2022-04-11T13:00

александр усс

россия

красноярский край

культура

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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко представил в Кремлевском дворце масштабную концертную программу "Сибирь моя", приуроченную к 200-летию образования Енисейской губернии, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, прославленный коллектив выступал в сопровождении красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. Бардина. Выступление красноярских коллективов в ходе рабочей поездки в Москву посетил губернатор края Александр Усс."В выступлении были задействованы 62 артиста. С собой Ансамбль привез 405 костюмов и 95 кокошников. Программу открыла хореографическая сюита "Сибирь моя". Артисты ансамбля исполнили оригинальные постановки народного артиста СССР Михаила Годенко: лирические хороводы "У колодца" и "Вечерний звон", казачий пляс "Красный яр", "Сибирский лирический танец". Ансамбль исполнил и самый продолжительный танец - "Енисейская ярмарка", - говорится в сообщении.Эта сюита состоит из четырёх частей и длится более 17 минут. После завершения программы губернатор поздравил участников коллектива."Больше 60 лет "годенковцы" триумфально представляют Красноярский край по всему миру и везде их танцы вызывают живой отклик в сердцах благодарных зрителей. Их любят за потрясающее мастерство и сибирский характер - мощь, красоту и удаль! Культура Енисейской Сибири - это такое же достояние России, как сами сибиряки и наши природные богатства. Эта академичность, народность в сочетании со спортом, - такого и в России, и в мире нет", - цитирует Усса пресс-служба.Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко — хореографический ансамбль народного танца. Создан в 1960 году; всемирную славу ансамблю принёс хореограф и балетмейстер народный артист СССР Михаил Семёнович Годенко. Ансамбль награжден почетным званием академического коллектива, ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия края. Коллектив с успехом выступал на крупнейших сценических площадках городов бывшего Советского Союза и России; более чем в 70 странах мира: выезжал в страны Азии и Африки, Европы, выступал на Кубе, в США, Японии, Австралии.

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html

https://ria.ru/20220405/avtobusy-1781853741.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр усс, россия, красноярский край, культура